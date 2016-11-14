 Tolgay’ı vermeyiz – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Tolgay’ı vermeyiz

    Tolgay’ı vermeyiz

    İnler, adı transfer söylentilerine karışan takım arkadaşına sahip çıktı: Tolgay çok iyi bir oyuncu. Napoli istese de biz onu vermeyiz

    Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler, Ümraniye'deki Kartal Yuvası imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuya yoğun ilgi gösterip fotoğraf çektirme yarışına girdiler. Burada açıklamalarda bulunan İnler, adı son günlerde Napoli ile anılan ile ilgili esprili ifadeler kullandı. Napoli'nin hocası Maurizio Sarri ile Tolgay hakkında konuşup konuşmadığı sorulan Gökhan, "Onunla genel şeyler konuştuk. Beşiktaş'a övgüler dizdi. Tolgay da zor günler geçirdi. Şimdi iyi performans gösteriyor. Sarri, Tolgay'ı istese de vermeyiz" ifadelerini kullandı.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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