 Talisca Kartal’ı çok ‘özledi’ – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Kartal’ı çok ‘özledi’

    Talisca Kartal’ı çok ‘özledi’

    Yaşadığı sakatlık ve ameliyat sonrası sahalara bir süre veda eden , sosyal medya hesabı instagram'dan siyah-beyazlıları duygulandıran bir paylaşım yaptı.

    Brezilyalı, Kayseri maçında çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak altına "Özledim" diye yazdı. Bu gönderisi on binlerce beğeni alan 22 yaşındaki futbolcu, ardından 2-0 kazanılan Akhisar mücadelesinde arka arkaya yapılan paslaşmalarla ilgili bir video yayınladı.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:25
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