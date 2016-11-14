Talisca Kartal’ı çok ‘özledi’

Yaşadığı sakatlık ve ameliyat sonrası sahalara bir süre veda eden Talisca, sosyal medya hesabı instagram'dan siyah-beyazlıları duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Brezilyalı, Kayseri maçında çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak altına "Özledim" diye yazdı. Bu gönderisi on binlerce beğeni alan 22 yaşındaki futbolcu, ardından 2-0 kazanılan Akhisar mücadelesinde arka arkaya yapılan paslaşmalarla ilgili bir video yayınladı.