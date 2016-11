New York'ta Beşiktaş coşkusu

Düzenlenen baloya Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra, Beşiktaş USA Başkanı Ferruh Zor, yönetim kurulu üyeleri, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Galatasaray USA ve Fenerbahçe USA derneklerinin yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası da New York'a getirildi.

New York'un Queens semtinde Terrace On The Park'ta yapılan kutlamada, açıklamalarda bulunan Fikret Orman, Beşiktaş'ın Türkiye'nin en önemli sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu belirterek, "Bence yurt dışında yaşayan insanlarımız için de dil, din, ırk ne olursa olsun, Beşiktaş'ın varlığı bölünmüşlükleri toparlayan bir neden. Burada ne siyaset var, ne o var ne bu var. Beşiktaş için insanlar bir araya gelmişler, Fenerbahçeli, Galatasaraylı misafirlerimiz de var. Bence çok önemli bir şey bu" dedi.

Orman, önümüzdeki yıl da New York'ta kutlama yapılacağını, bu kutlamanın şampiyonluk kupası ile yapılıp yapılmayacağını zamanın göstereceğini söyledi. Fikret Orman, "Biz tabii ki şampiyon olmak istiyoruz ama rakiplerimiz de olmak istiyordur. Bundan sonrası futbol takımının performansına bağlı" diye konuştu.

Beşiktaş USA gecesinde, sahneye çıkan Hakan Altun, Zafer Algöz ve Tuğba Özay da ABD'de yaşayan Beşiktaşlılara unutamayacakları anlar yaşattı. Beşiktaşlı futbolcuların ve takımın imzalı formalarının da açık artırma ile satıldığı gecede, Beşiktaş'ın Senegalli oyuncusu Demba Ba için bestelenen şarkının ardından hangi futbolcu için beste yapılacağı da belli oldu.





GECENİN SÜRPRİZİ: BİR SONRAKİ ŞARKI ATİBA İÇİN

Zafer Algöz ile birlikte sahnede konuklara keyifli anlar yaşatan Hakan Altun, Demba Ba'dan sonraki şarkının Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson için olacağını söyledi.

Hakan Altun'un, Atatürk'ün anısına söylediği 10. Yıl Marşı'na tüm Beşiktaşlılar da eşlik etti.