Marcel Sabitzer sürprizi
Yönetici Metin Albayrak, Avusturya-İrlanda maçında sol kanat oyuncusunu izledi Şenol hoca, tamam derse Sabitzer için kulübü Leipzig’e kiralama teklifi yapılacak
HÜCUMUN HER YÖNÜNDE VAR
Asıl mevkii sol açık olmasına rağmen sağ kanat ve ofansif orta saha olarak da görev yapabilen Avusturyalı futbolcu bu sezon forma giydiği 10 maçta 4 gol, 2 asistlik bir performans gösterdi. Ligde Bayern Münih'in ardından 2. sırada bulunan Leipzig'in bu başarısında önemli pay sahibi olan Sabitzer, geçen sezon da 9 gol, 4 asistle takımının Alman 1. ligine çıkmasında önemli rol oynamıştı. Avusturya Milli Takımı'na da düzenli olarak davet edilen Sabitzer'in milli forma altında da 24 karşılaşmada 4 golü var.
Avrupa'nın devleri de izledi
Metin Albayrak'ın Avusturya- İrlanda Cumhuriyeti karşılaşması için yaptırdığı rezervasyon belgelerde de ortaya çıktı. Ayrıca maçı izleyen scoutlar listesinde Celtic, Sevilla, Manchester United, Aston Villa, PSV Eindhoven ve Marsilya gibi önemli kulüplerin temsilcilerinin bulunması da dikkat çekti.
STOPER HiNTEREGGER iÇiN OLUMSUZ YANIT
Veli'nin söz konusu karşılaşmada yine milli takımdan arkadaşı Martin Hinteregger için de Albayrak'la görüştüğü bildirildi. Asıl önceliği Sabitzer'e veren siyah-beyazlı yöneticinin sol stoper olarak görev yapan 24 yaşındaki Hinteregger konusuna ise yüksek bonservisi nedeniyle sıcak bakmadığı ifade edildi. Sezon başında Salzburg'tan 10 milyon euro'ya Augsburg'a geçen 1.84 boyundaki Hinteregger, yeni takımında forma gidiği 10 maça da ilk 11 başladı.
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:27
- Galibiyet zamanı geldi
Toplam 12
Yorum
isminiz Su ictik yeğenim Ahmetler legolarla acikkol anlamı kazanacaksınız Galatasaray'daki yıldızlardan bir tane var mı lan elinizde hep şişirme medyanın şişirmesi Alper Osman Veysel saçma sapan
- Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 4
Yorum
Emir Bjk sen o skoru rüyada görürsün koçum bir sefer şampiyon olduğunuz fazla havalara girmeyin Türkiye'nin tartışmasız en büyük takımı Galatasaray müzemizde sadece Şampiyonlar Ligi kupası Yok yavrum benim 4 yıldızlı takım başka bir takımda yok değil mi ezikler sizi
- Ergin Ataman: “Çok büyük saygısızlık yapıldı”
Toplam 7
Yorum
Tufan ayvalık Be adam sen sporcularına her şey mübah kaybedeceğin maçlarda tahrik edinceza alsınlar diyemi taktik veriyorsun molalarda kendin söylüyorsun yuh olsun sen o kulüpte yabacılar var diyeduruyorsun hepsi gökselin gibi olsa kümede mücadele ederdin sıkıyorsa bu maçta en çok hata yapan sporcuna tokat atsana atmasın tabi ancak coçuğun yaşında olan sporcunu tokatlarsın kalkmış bir de saygıdan bahsediyorsun önce saygı göstermesini öğren
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