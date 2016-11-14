 Marcel Sabitzer sürprizi – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Marcel sürprizi

    Marcel Sabitzer sürprizi

    Yönetici , Avusturya-İrlanda maçında sol kanat oyuncusunu izledi Şenol hoca, tamam derse için kulübü Leipzig’e kiralama teklifi yapılacak

    Beşiktaş'ta, 'ın yönetime önerdiği isim ortaya çıktı. Önceki gece oynanan Avusturya-İrlanda Cumhuriyeti maçını Veli ile birlikte izlemeye giden basın sözcüsü 'ın Bundesliga'ya bu sezon yükselen Leipzig takımında forma giyen Marcel 'i takibe aldığı bildirildi. 22 yaşındaki futbolcu için notlar tutan Albayrak'ın İstanbul'a dönüşünde teknik direktör Şenol Güneş'e bir rapor sunduğu dile getirildi. Güneş'in takibe devam edilmesi talimatı verdiği Sabitzer konusunda son kararın yine hocaya bırakılacağı ve 'tamam' demesi durumunda devre arasında girişimlere başlanacağı gelen haberler arasında. Bonservis bedeli 5 milyon euro civarında olan genç futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması siyah-beyazlı kulübün ilk seçeneği...

    HÜCUMUN HER YÖNÜNDE VAR
    Asıl mevkii sol açık olmasına rağmen sağ kanat ve ofansif orta saha olarak da görev yapabilen Avusturyalı futbolcu bu sezon forma giydiği 10 maçta 4 gol, 2 asistlik bir performans gösterdi. Ligde Bayern Münih'in ardından 2. sırada bulunan Leipzig'in bu başarısında önemli pay sahibi olan Sabitzer, geçen sezon da 9 gol, 4 asistle takımının Alman 1. ligine çıkmasında önemli rol oynamıştı. Avusturya Milli Takımı'na da düzenli olarak davet edilen Sabitzer'in milli forma altında da 24 karşılaşmada 4 golü var.

    Avrupa'nın devleri de izledi
    Metin Albayrak'ın Avusturya- İrlanda Cumhuriyeti karşılaşması için yaptırdığı rezervasyon belgelerde de ortaya çıktı. Ayrıca maçı izleyen scoutlar listesinde Celtic, Sevilla, Manchester United, Aston Villa, PSV Eindhoven ve Marsilya gibi önemli kulüplerin temsilcilerinin bulunması da dikkat çekti.



    STOPER HiNTEREGGER iÇiN OLUMSUZ YANIT
    Veli'nin söz konusu karşılaşmada yine milli takımdan arkadaşı Martin Hinteregger için de Albayrak'la görüştüğü bildirildi. Asıl önceliği Sabitzer'e veren siyah-beyazlı yöneticinin sol stoper olarak görev yapan 24 yaşındaki Hinteregger konusuna ise yüksek bonservisi nedeniyle sıcak bakmadığı ifade edildi. Sezon başında Salzburg'tan 10 milyon euro'ya Augsburg'a geçen 1.84 boyundaki Hinteregger, yeni takımında forma gidiği 10 maça da ilk 11 başladı.
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:27
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