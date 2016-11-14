 İşte bilet fiyatları! – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    İşte bilet fiyatları!

    İşte bilet fiyatları!

    'ın, B Grubu 5. haftasında ?23 Kasım Çarşamba günü Portekiz'in takımıyla İstanbul'da yapacağı karşılaşmanın biletleri 17 Kasım Perşembe günü satışa çıkarılacak.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mücadelenin biletleri perşembe günü saat 11.00 itibarıyla satışa sunulacak. Taraftarlar, biletlerini bilet satış gişesi, "www.passo.com.tr" internet portalı, N'Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alabilecek.

    Karşılaşmada kağıt bilet satışı yapılmayacak ve Passolig uygulaması geçerli olacak.

    Vodafone Arena'da saat 20.45'te başlayacak mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

    1. Kategori: 395 TL

    2. Kategori: 365 TL

    3. Kategori: 325 TL

    4. Kategori: 300 TL

    5. Kategori: 260 TL

    6. Kategori: 220 TL

    7. Kategori: 140 TL

    8. Kategori: 130 TL

    VIP: 800 TL

    1903 A-E Blok: 800 TL

    1903 B-D Blok: 850 TL

    1903 C Blok: 900 TL

    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:38
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