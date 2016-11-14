İşte bilet fiyatları!
Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında ?23 Kasım Çarşamba günü Portekiz'in Benfica takımıyla İstanbul'da yapacağı karşılaşmanın biletleri 17 Kasım Perşembe günü satışa çıkarılacak.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mücadelenin biletleri perşembe günü saat 11.00 itibarıyla satışa sunulacak. Taraftarlar, biletlerini Vodafone Arena bilet satış gişesi, "www.passo.com.tr" internet portalı, N'Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alabilecek.
Karşılaşmada kağıt bilet satışı yapılmayacak ve Passolig uygulaması geçerli olacak.
Vodafone Arena'da saat 20.45'te başlayacak mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:
1. Kategori: 395 TL
2. Kategori: 365 TL
3. Kategori: 325 TL
4. Kategori: 300 TL
5. Kategori: 260 TL
6. Kategori: 220 TL
7. Kategori: 140 TL
8. Kategori: 130 TL
VIP: 800 TL
1903 A-E Blok: 800 TL
1903 B-D Blok: 850 TL
1903 C Blok: 900 TL
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:38
- Gözler dünya derbisine çevrildi
Toplam 12
Yorum
FB77 Basketbol maçlarında bile yaşanan olayları görüyoruz. Deplasman yasağı kesinlikle ama kesinlikle devam etmeli.
- "Bu bir şaka değil"
Toplam 4
Yorum
Mutlu Sürat müthiş ama o süratle aynı kalitede top kontrolü imkansız. Yoksa kontratak ver önüne koşsun. Ama artık savunmalar çok sıkı.
- "600-650 milyon dolarlık rakamlara..."
Toplam 1
Yorum
baron Hersey parayla olsaydi ...turk futbolunda bi leke var onuda para asla cikarmaz
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