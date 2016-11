Güneş’ten fırça

Alkmaar yenilgisi Güneş'i kızdırdı: “Hazırlık maçlarının skoru önemli değil ama performansınızdan memnun değilim. Herkes iyi idman yapıp her an forma giyecekmiş gibi hazır olmalı”

Milli Takım karşılaşmaları için verilen arayı Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile hazırlık maçı yaparak değerlendiren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş alınan 4-1 mağlubiyet ve oyuncularının performansından memnun değil. AZ Alkmaar mağlubiyeti sonrası oyuncularıyla görüşen tecrübeli çalıştırıcı, hazırlık maçında skorun önemli olmadığını ancak yine de ortaya konan futboldan ve mücadeleden hoşnut olmadığını dile getirdi. Sezonun ilk yarısının sonuna kadar üç günde bir maça çıkacaklarını, zorlu bir maratonun kendilerini beklediğini belirterek uyaran kurt hoca, "Bu zorlu süreçte takımda sürekli oynamayan futbolculara da büyük görev düşecek. Her an sahada görev alabilirsiniz, bu yüzden daima oynayacak gibi hazır ve formda olmalısınız" dediği öğrenildi.



HERKES KENDİNİ ACİLEN TOPARLAMALI

Tecrübeli teknik adamın, yapılan provalarla birlikte futbolcularından performanslarını yükseltmelerini istediği ve şu uyarıları yaptığı öğrenildi: "Bu formayı giyen her futbolcu görev verildiğinde hazır olmalı ve sahada gerekeni yapmalı. Gördüğüm kadarıyla bu noktada değilsiniz. Hazırlık maçlarının skorunun bir önemi yoktur ama eksikleri görme adına çok önemlidir. Biz de gördüğümüz bu eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor."