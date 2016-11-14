Beşiktaş, İtalya'ya gitti
Beşiktaş Sompo Japan, Dinamo Sassari maçı için İtalya'ya gitti.
FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında deplasmanda Dinamo Sassari ile karşılaşacak olan Beşiktaş Sompo Japan, bugün öğlen saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan özel uçak ile İtalya'ya gitti.
Siyah beyazlı ekibin baş antrenörü Ufuk Sarıca İtalya kafilesine şu basketbolculara yer verdi:
Erkan Veyseloğlu
Doğan Şenli
Bekir Karlı
Şafak Edge
Kenan Sipahi
Sertaç Şanlı
İlkan Karaman
Michael Thompson
Michael Roll
Dj Strawberry
Kyle Weems
Earl Clark
Vladimir Stimac
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:12
- Gözler dünya derbisine çevrildi
Toplam 8
Yorum
Ispartalı Herkes biliyorki Sadece bu maçın Adı DERBİ, Birisi hovarda harcamalar nedeniyle avrupada yok, Öbürü Padişah takımı gibi (Olmuş kendince bir Cumhuriyet, Biri gaz lambası, Biri az löküse benziyo, Yüz Yılı geçmiş takımların Avrupa defterleri 0 fırlarla dolu.. Ha ha ha Adı sadece derbi, Nerden buldunuz dünya derbisini, Kaç ülkeye yayın satıyorsunuz ? bir de bunlara bakın, iyi olan kazansın...
- Depay için ilk resmi açıklama
Toplam 2
Yorum
Alperen Depay ile RvP nin arası açık.. gelirse RvP ninde huzuru bozulabilir.. İyi oyuncu lakin takımdaki birlik beraberliği ve huzuru bozacaksa gelmesin. Ki zaten kendi oynadığı ligteki takımlarda talip ise o ligi bırakıp bizim lige gelmesi zor görünüyor hele ki fenerbahçenin uefa finansal krizini de göz önünde bulundurursak..
- Sağ bek düşündürüyor
Toplam 8
Yorum
Ahmet Semih i şimdilik oynatmayında kimi oynatıyorsanız oynatın.
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