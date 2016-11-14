Beşiktaş, İtalya'ya gitti

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında deplasmanda Dinamo Sassari ile karşılaşacak olan Beşiktaş Sompo Japan, bugün öğlen saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan özel uçak ile İtalya'ya gitti.

Siyah beyazlı ekibin baş antrenörü Ufuk Sarıca İtalya kafilesine şu basketbolculara yer verdi:

Erkan Veyseloğlu

Doğan Şenli

Bekir Karlı

Şafak Edge

Kenan Sipahi

Sertaç Şanlı

İlkan Karaman

Michael Thompson

Michael Roll

Dj Strawberry

Kyle Weems

Earl Clark

Vladimir Stimac