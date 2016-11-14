 Beşiktaş, İtalya'ya gitti – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Beşiktaş, İtalya'ya gitti

    Beşiktaş, İtalya'ya gitti

    Beşiktaş Sompo Japan, Dinamo Sassari maçı için İtalya'ya gitti.

    FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında deplasmanda Dinamo Sassari ile karşılaşacak olan Beşiktaş Sompo Japan, bugün öğlen saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan özel uçak ile İtalya'ya gitti.

    Siyah beyazlı ekibin baş antrenörü Ufuk Sarıca İtalya kafilesine şu basketbolculara yer verdi:

    Erkan Veyseloğlu
    Doğan Şenli
    Bekir Karlı
    Şafak Edge
    Kenan Sipahi
    Sertaç Şanlı
    İlkan Karaman
    Michael Thompson
    Michael Roll
    Dj Strawberry
    Kyle Weems
    Earl Clark
    Vladimir Stimac

    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:12
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