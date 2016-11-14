 Beşiktaş Adanaspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    'a hazırlanıyor

    Beşiktaş Adanaspor'a hazırlanıyor

    , Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde, teknik direktör yönetiminde basına kapalı yapılan idmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ile milli takımlardan henüz dönmeyen Dusko Tosic, Ricardo Quaresma, Vincent Aboubakar ve bireysel çalışan Necip Uysal'ın katılmadığı bildirildi. A Milli Takım'dan dönen Cenk Tosun, Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup'un ise takımla çalıştığı kaydedildi.

    Siyah-beyazlıların, ilk bölümde pas çalışması yaptığı ve daha sonra duran toplar üzerinde durduğu vurgulandı. Taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından yarım sahada çift kale maç oynayan 'ın, antrenmanı şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.

    21 yaş altı takımı oyuncularından Eslem Öztürk, Fatih Aksoy, Hamza Küçükköylü, Muhammed Enes Durmuş, Sedat Şahintürk, Sezer Yıldırım ve Oğuzhan Aydoğan'ın da çalışmada yer aldığı ifade edildi.

    Beşiktaş, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.

    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:47
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