Ailemiz çok güzel

Beşiktaş’ta şampiyonluklar, kupalar kazanmak istediğini ifade eden yıldız oyuncu, “Hedefim uzun yıllar burada kalmak” dedi

İnler, uzun yıllar Beşiktaş forması giymek istediğinin de altını çizdi. "Bizim taraftarımız çok büyük. Hep arkamızdalar. Çok güzel bir ailemiz var" diyen tecrübeli futbolcu, "Napoli'den 4 puan aldık; bu süper bir şey. Takım gayet güzel, moralimiz yüksek. Hedefimiz her maçımızı kazanmak. Oldukça yoğun bir maç programımız var ve herkesin hazır olması lazım" dedi. Küçüklüğünden beri gelmek istediği kulüpte olduğunu yineleyen İnler, "Şampiyonluklar, kupalar kazanmak istiyorum. Beşiktaş'la başarılar yaşamak şu anda en büyük hedefim. Burada uzun yıllar kalmak istiyorum" diye konuştu.