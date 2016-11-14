Aboubakar yoksa Marcelo var

Şenol Güneş, Aboubakar'ın 3 maçlığına Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle farklı opsiyonlar deniyor.

Ömer Şişmanoğlu ve Cenk'le bu süreci hasarsız atlatmak isteyen tecrübeli hoca acil durumlarda ise Marcelo'yu yedek güç olarak forvete sürmeyi planlıyor. Güneş ayrıca rakip takımların kapandığı anlarda da yine Marcelo'yu forvet gibi kullanmak istiyor. Marcelo, AZ maçının son bölümünde de forvete geçip takımın tek golünü atmıştı.