Yeni forvet Marcelo!

Kartal'ın teknik patronu Şenol Güneş, maçın son 15 dakikasında ilginç bir hamle yaptı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve savunmada görev yapan Marcelo, Güneş'in talimatıyla son bölümlerde hücumda oynadı ve Beşiktaş'ın tek golüne imza attı.