 Yeni forvet Marcelo! – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Yeni forvet !

    Yeni forvet Marcelo!
    Kartal'ın teknik patronu Şenol Güneş, maçın son 15 dakikasında ilginç bir hamle yaptı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve savunmada görev yapan Marcelo, Güneş'in talimatıyla son bölümlerde hücumda oynadı ve Beşiktaş'ın tek golüne imza attı.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:13
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