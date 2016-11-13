Skoru bırak gençlere bak
Beşiktaş dün 9 yıldızından yoksun AZ Alkmaar’ı konuk etti. Ligde şans bulamayan isimlerin forma giydiği maçı siyah-beyazlılar farklı kaybetti. Ancak gençlerin performansı günün tesellisiydi.
BEŞİKTAŞ'TA SAVUNMA AKSADI
41'DE Friday bir kez daha sahneye çıktı. Beşiktaş savunmasının uyum sorunu yaşadığı pozisyonu iyi değerlendiren Alkmaarlı golcü oyuncu, farkı ikiye çıkardı: 0-2. 59'da Hollanda ekibi yine hızlı çıktı. Friday kale önünde uygun durumda ağları havalandırdı ve hat-trick yaparak, maça damgasını vurdu: 0-3. 78'de Utku ile karşı karşıya kalan Mühren aşırtma vuruşla takımının 4. golünü attı. 88. dakikada Beşiktaş'ın tek golü geldi. Eslem Öztürk'in şık pasına hareketlenen Marcelo topu boş ağlara gönderdi ve skoru belirledi.: 1-4.
Arena'da ilk yenilgi
Geçtiğimiz sezon 11 Nisan'da Bursa maçı ile Vodafone Arena'nın açılışını yapan Beşiktaş, bu statta ilk yenilgisini Alkmaar'dan aldı. Süper Lig, Avrupa ve hazırlık olmak üzere 14. maça çıkan siyah-beyazlıların, 9 galibiyet ve 4 beraberliği bulunuyor.
NASIL OYNADILAR?
Utku Yuvakuran
4 gol yedi ama özgüveniyle dikkat çekti. 19 yaşındaki file bekçisi, savunma hatalarından yediği gollerde çaresizdi. Topu oyuna iyi sokan Utku, uzun paslarla takımını hücuma sürükledi.
Hamza Küçükköylü
İlk yarıda oyunda kalan 20 yaşındaki golcü futbolcu, pozisyona girmekte zorlandı. Yaptığı preslerle rakip savunmacılara zor anlar yaşatsa da Beşiktaş adına tehlikeli sayılacak pozisyona giremedi.
Fatih Aksoy
İkinci 45'te Adriano'nun yerine oyuna giren 19 yaşındaki stoper, yerinde müdahalelerde bulundu. Atınç'la birlikte savunmanın göbeğinde oynayan Fatih, yalnızca bir kez rakibini kaçırdı.
Sedat Şahintürk
Müthiş tekniğiyle öne çıkan 20 yaşındaki orta saha, oyunda kaldığı 45 dakikada etkiliydi. Her iki kanatta da oynayan Sedat, çalımları ve ortalarıyla dün adından söz ettirdi.
Muhammed Enes
Maçın 35. dakikasında Necip'in yerine oyuna giren 19 yaşındaki futbolcu, rakibin önemli hücumlarını kesti. İkili mücadelelerde gücüyle öne çıkan Muhammed, savunmaya önemli destek verdi.
Eslem Öztürk
18 yaşındaki orta saha, Sedat gibi tekniğiyle dikkat çeken isimlerden biriydi. Marcelo'nun golünde de asisti yapan Eslem, gelecek adına umut veren gençlerden oldu.
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:08
- Milliler galibiyetle tanıştı
Toplam 8
Yorum
Ssss Oguzhan zaten sakatti kaç haftadır top oynadığı yok. Selçuk maçta adını duyan varsa bana da söylesin. Arda top ezmekten başka bir şey yapmadı ama arda yine de oynamali takımda Burak in zaten ne yaptığı belli değil Allahtan bi gol attı da ona seviniyoruz Allahtan ikinci saridan kendini attirmadi
- Tüm alacaklar ödenecek
Toplam 3
Yorum
Fırat Sende aciz lik olmasa galatasaray haberleeinde ne arıyon biri parmak atar diye arlanizi dönmezssiniz mal .git sütünü iç yat .annen aramasın seni.
- Kombine 20 bini geçti
Toplam 4
Yorum
Köksal 3 tl verip maça girmeyen açlar 20 bin kombineyi nasıl almış? Hiç inandırıcı değil.
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