 Skoru bırak gençlere bak – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Skoru bırak gençlere bak

    Skoru bırak gençlere bak

    dün 9 yıldızından yoksun ’ı konuk etti. Ligde şans bulamayan isimlerin forma giydiği maçı siyah-beyazlılar farklı kaybetti. Ancak gençlerin performansı günün tesellisiydi.

    Milli arada lige verilen arayı değerlendiren Beşiktaş, dün sahasında AZ Alkmaar ile hazırlık karşılaşması oynadı. 11'in 9 önemli isminden yoksun olan Kara Kartal, Hollanda ekibine karşı sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Vodafone Arena'da ilk mağlubiyetini alan siyahbeyazlılarda genç oyuncuların performansı ise gelecek adına umut verdi. Müsabakaya etkili başlayan taraf ev sahibiydi. 7. dakikada soldan ceza sahasına giren Olcay Şahan, kaleciden de topu kurtardı ama sonuca ulaşamadı. 15'te ilk hücum organizasyonu gerçekleştiren Alkmaar golü attı. Köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topu Friday rahat bir vuruşla ağlara yolladı: 0-1.

    BEŞİKTAŞ'TA SAVUNMA AKSADI
    41'DE Friday bir kez daha sahneye çıktı. Beşiktaş savunmasının uyum sorunu yaşadığı pozisyonu iyi değerlendiren Alkmaarlı golcü oyuncu, farkı ikiye çıkardı: 0-2. 59'da Hollanda ekibi yine hızlı çıktı. Friday kale önünde uygun durumda ağları havalandırdı ve hat-trick yaparak, maça damgasını vurdu: 0-3. 78'de Utku ile karşı karşıya kalan Mühren aşırtma vuruşla takımının 4. golünü attı. 88. dakikada Beşiktaş'ın tek golü geldi. Eslem Öztürk'in şık pasına hareketlenen Marcelo topu boş ağlara gönderdi ve skoru belirledi.: 1-4.

    Arena'da ilk yenilgi
    Geçtiğimiz sezon 11 Nisan'da Bursa maçı ile Vodafone Arena'nın açılışını yapan , bu statta ilk yenilgisini Alkmaar'dan aldı. Süper Lig, Avrupa ve hazırlık olmak üzere 14. maça çıkan siyah-beyazlıların, 9 galibiyet ve 4 beraberliği bulunuyor.

    NASIL OYNADILAR?

    Utku Yuvakuran
    4 gol yedi ama özgüveniyle dikkat çekti. 19 yaşındaki file bekçisi, savunma hatalarından yediği gollerde çaresizdi. Topu oyuna iyi sokan Utku, uzun paslarla takımını hücuma sürükledi.

    Hamza Küçükköylü
    İlk yarıda oyunda kalan 20 yaşındaki golcü futbolcu, pozisyona girmekte zorlandı. Yaptığı preslerle rakip savunmacılara zor anlar yaşatsa da Beşiktaş adına tehlikeli sayılacak pozisyona giremedi.

    Fatih Aksoy
    İkinci 45'te Adriano'nun yerine oyuna giren 19 yaşındaki stoper, yerinde müdahalelerde bulundu. Atınç'la birlikte savunmanın göbeğinde oynayan Fatih, yalnızca bir kez rakibini kaçırdı.

    Sedat Şahintürk
    Müthiş tekniğiyle öne çıkan 20 yaşındaki orta saha, oyunda kaldığı 45 dakikada etkiliydi. Her iki kanatta da oynayan Sedat, çalımları ve ortalarıyla dün adından söz ettirdi.

    Muhammed Enes
    Maçın 35. dakikasında Necip'in yerine oyuna giren 19 yaşındaki futbolcu, rakibin önemli hücumlarını kesti. İkili mücadelelerde gücüyle öne çıkan Muhammed, savunmaya önemli destek verdi.

    Eslem Öztürk
    18 yaşındaki orta saha, Sedat gibi tekniğiyle dikkat çeken isimlerden biriydi. Marcelo'nun golünde de asisti yapan Eslem, gelecek adına umut veren gençlerden oldu.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:08
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