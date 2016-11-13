 Olcay Şahan’a şok tepki – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    ’a şok tepki

    Olcay Şahan’a şok tepki
    taraftarlarının dün hedefinde Olcay Şahan vardı. Maçın 25. dakikasında bir pozisyonda yerde kalan ve penaltı bekleyen Olcay, bu andan sonra tribünlerin bir kısmı tarafından ıslıklandı. Bir hayli moralsiz olan 29 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda oyundan alındı.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:07
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