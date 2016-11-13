 Necip yarıda bıraktı – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Necip yarıda bıraktı

    Necip yarıda bıraktı
    Sakatlığı nedeniyle ligdeki son Trabzon karşılaşmasında forma giyemeyen Necip Uysal, Alkmaar maçını yarıda bıraktı. Adalesindeki ağrıları artan tecrübeli futbolcu, kendisini fazla zorlamadı ve 35. dakikada yerini Muhammed'e bıraktı.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:13
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