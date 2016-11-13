Milli kapışma
Fatih Terim, “Tolgay’ı A Milli forma altında görmek istiyoruz” dedi Alman Milli Takımı’nın hocası Löw de aniden genç yıldıza talip oldu.
TOLGAY'A VALENCİA KANCASI
Beşiktaş'ın genç yıldızı Tolgay Arslan, İtalyan kulüplerinin ardından İspanyollar'ın da radarına girdi.. Teknik direktörlüğe Cesare Prandelli'yi getiren Valencia devre arası transfer dönemini hareketli geçirmeyi planlıyor. Yarasaların hocası Prandelli ile sportif direktör Suso Garcia Pitarch'ın üzerinde anlaştığı ilk ismin Beşiktaşlı Tolgay Arslan olduğu belirtildi. Bild'in haberine göre Milan'ın ardından Valencia da Tolgay'ın peşine düştü. Haberde Tolgay'ın Beşiktaş'ın orta saha düzeninde kilit rol oynadığının altı çizilirken başarılı futbolcunun, takımın vazgeçilmezlerinden biri olduğu vurgulandı. Tolgay, Avrupa piyasasında bu isimler kadar popüler olmasa da oyun tarzı Valencia teknik heyetini, sportif direktörünü ve scoutlarını bir hayli etkiledi. Bu sebeple Tolgay, transferde Valencia'nın 1 numaralı hedefi haline geldi.
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:54
- Milliler galibiyetle tanıştı
Toplam 8
Yorum
Ssss Oguzhan zaten sakatti kaç haftadır top oynadığı yok. Selçuk maçta adını duyan varsa bana da söylesin. Arda top ezmekten başka bir şey yapmadı ama arda yine de oynamali takımda Burak in zaten ne yaptığı belli değil Allahtan bi gol attı da ona seviniyoruz Allahtan ikinci saridan kendini attirmadi
- Tüm alacaklar ödenecek
Toplam 3
Yorum
Fırat Sende aciz lik olmasa galatasaray haberleeinde ne arıyon biri parmak atar diye arlanizi dönmezssiniz mal .git sütünü iç yat .annen aramasın seni.
- Kombine 20 bini geçti
Toplam 4
Yorum
Köksal 3 tl verip maça girmeyen açlar 20 bin kombineyi nasıl almış? Hiç inandırıcı değil.
Milli kapışma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.