 Milli kapışma – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Milli kapışma

    Milli kapışma

    Fatih Terim, “Tolgay’ı A Milli forma altında görmek istiyoruz” dedi Alman Milli Takımı’nın hocası Löw de aniden genç yıldıza talip oldu.

    ?'ın genç yıldızı paylaşılamıyor. Tolgay, Türk Milli Takımı'nda forma giymek için Alman Futbol Federasyonu'ndan izin alarak FIFA'ya başvuru yapmıştı. Fakat Toni Kroos'un sakatlanıp suzun süre sahalardan uzak kalacağının ortaya çıkması üzerine sürpriz bir gelişme oldu. Tolgay'la menajeri üzerinden temas kuran Alman Futbol Federasyonu yetkilileri, fikrini değiştirmesi durumunda Löw'ün kendisini Alman Milli Takımı'nda düşündüğünü aktardılar. Bu arada önceki gün Fatih Terim de, Tolgay'ı A Milli Takım'da görmek istediklerini dile getirmişti.

    TOLGAY'A VALENCİA KANCASI
    Beşiktaş'ın genç yıldızı Tolgay Arslan, İtalyan kulüplerinin ardından İspanyollar'ın da radarına girdi.. Teknik direktörlüğe 'yi getiren devre arası transfer dönemini hareketli geçirmeyi planlıyor. Yarasaların hocası Prandelli ile sportif direktör Suso Garcia Pitarch'ın üzerinde anlaştığı ilk ismin Beşiktaşlı Tolgay Arslan olduğu belirtildi. Bild'in haberine göre Milan'ın ardından Valencia da Tolgay'ın peşine düştü. Haberde Tolgay'ın Beşiktaş'ın orta saha düzeninde kilit rol oynadığının altı çizilirken başarılı futbolcunun, takımın vazgeçilmezlerinden biri olduğu vurgulandı. Tolgay, Avrupa piyasasında bu isimler kadar popüler olmasa da oyun tarzı Valencia teknik heyetini, sportif direktörünü ve scoutlarını bir hayli etkiledi. Bu sebeple Tolgay, transferde Valencia'nın 1 numaralı hedefi haline geldi.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:54
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