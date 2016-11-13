 Kartal nefes nefese – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Kartal nefes nefese

    Kartal nefes nefese

    Nefesleri kesen maçta ’u son saniyelerde deviren , ligdeki 5’inci galibiyetini alıp yarışı bırakmadı.

    Ligde sadece Pınar Karşıyaka deplasmanında yenilen , seyircisi önünde ağırladığı Darüşşafaka Doğuş'u son saniyelerde yendi: 77-75. Maça tutuk başlayan siyahbeyazlılar, ilk çeyreği 24-20 geride kapadı. ikinci periyotta dengeyi kuran Kartal, soyunma odasına berabere (42-42) gitti. Final periyoduna 60-59 önde giren Beşiktaş, son çeyrekteki 17-16'lık seriyle maçı 77-75 kazandı ve ligdeki 5'inci galibiyetini elde etti. Daçka ise 3. yenilgisini aldı.

    'KARAKTERDEN MEMNUNUM'
    Beşiktaş SJ Başantrenörü , maçtatakımının gösterdiği karakterden son derece memnun olduğunu söyledi. Darüşşafaka gibi şampiyonluk üzerine kurulmuş üst düzey bir takımı yenmenin keyifli olduğunu belirten Sarıca, "İyi oynadığımızı söyleyemem ama iyi mücadele ettik. Guard mevkinde fazla katkı alamadık, çok hata yaptık. Taraftarımızın eşlik edişi ve takımın verdiği mücadele beni çok mutlu etti" diye konuştu

    ' 28 ATARAK İNANILMAZI BAŞARDI'
    Ufuk Sarıca, Stimac'a ise ayrı bir yer ayırdı. Sarıca, "Karşılaşmadan önce Stimac üzerine hazırlığımız yoktu. Stimac kısa sürelerde çok büyük performans sergileyebilen bir oyuncu ve biz de değerlendirdi. Çok fazla top indirdik ona. 77 sayıda 28 sayı çok önemli onu tebrik ediyorum" dedi.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:12
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