Kartal nefes nefese
Nefesleri kesen maçta Darüşşafaka Doğuş’u son saniyelerde deviren Beşiktaş Sompo Japan, ligdeki 5’inci galibiyetini alıp yarışı bırakmadı.
'KARAKTERDEN MEMNUNUM'
Beşiktaş SJ Başantrenörü Ufuk Sarıca, maçtatakımının gösterdiği karakterden son derece memnun olduğunu söyledi. Darüşşafaka gibi şampiyonluk üzerine kurulmuş üst düzey bir takımı yenmenin keyifli olduğunu belirten Sarıca, "İyi oynadığımızı söyleyemem ama iyi mücadele ettik. Guard mevkinde fazla katkı alamadık, çok hata yaptık. Taraftarımızın eşlik edişi ve takımın verdiği mücadele beni çok mutlu etti" diye konuştu
'STİMAC 28 ATARAK İNANILMAZI BAŞARDI'
Ufuk Sarıca, Stimac'a ise ayrı bir yer ayırdı. Sarıca, "Karşılaşmadan önce Stimac üzerine hazırlığımız yoktu. Stimac kısa sürelerde çok büyük performans sergileyebilen bir oyuncu ve biz de değerlendirdi. Çok fazla top indirdik ona. 77 sayıda 28 sayı çok önemli onu tebrik ediyorum" dedi.
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:12
- Milliler galibiyetle tanıştı
Toplam 8
Yorum
Ssss Oguzhan zaten sakatti kaç haftadır top oynadığı yok. Selçuk maçta adını duyan varsa bana da söylesin. Arda top ezmekten başka bir şey yapmadı ama arda yine de oynamali takımda Burak in zaten ne yaptığı belli değil Allahtan bi gol attı da ona seviniyoruz Allahtan ikinci saridan kendini attirmadi
- Tüm alacaklar ödenecek
Toplam 3
Yorum
Fırat Sende aciz lik olmasa galatasaray haberleeinde ne arıyon biri parmak atar diye arlanizi dönmezssiniz mal .git sütünü iç yat .annen aramasın seni.
- Kombine 20 bini geçti
Toplam 4
Yorum
Köksal 3 tl verip maça girmeyen açlar 20 bin kombineyi nasıl almış? Hiç inandırıcı değil.
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