 Hentbolda rakip Holstebro – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Hentbolda rakip

    Hentbolda rakip Holstebro
    , VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 'ya konuk olacak. 'da oynanacak maç 17.10'da başlayacak. Avrupa'da fırtına gibi esen Beşiktaş, 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 7 puanla 2. sırada yer alıyor. İki takım arasında 22 Ekim'de Kocaeli'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş Mogaz, 36-27'lik skorla kazanmayı başarmıştı.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:51
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