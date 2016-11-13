Siyah-Beyazlı taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan Gökhan İnler, kulübün lisanslı ürünlerini imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

İmza gününde basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Gökhan İnler, şunları söyledi: "Taraftarın ilgisinden mutluyum. Ocak ayı sonuna kadar zorlu maçlarımız var. Herkesin bu maç programına hazır olması lazım. Her maçı final gibi görmeliyiz. Takımda moraller yerinde. Hedefimiz her maçı kazanmak. Napoli'ye karşı 4 puan almak önemli bir olay. Kalan maçlarımızı kazanıp tur atlamak istiyoruz. Hayalini kurduğum camiaya geldim. Şampiyonluk için yarışmak istiyorum. Büyük bir taraftarımız var. Uzun yıllar Beşiktaş'ta oynamak istiyorum."