''Hayalini kurduğum camiaya geldim''
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler, Ümraniye Meydan AVM Kartal Yuvası'nda düzenlenen imza gününde taraftarlarla buluştu.
Siyah-Beyazlı taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan Gökhan İnler, kulübün lisanslı ürünlerini imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
İmza gününde basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Gökhan İnler, şunları söyledi: "Taraftarın ilgisinden mutluyum. Ocak ayı sonuna kadar zorlu maçlarımız var. Herkesin bu maç programına hazır olması lazım. Her maçı final gibi görmeliyiz. Takımda moraller yerinde. Hedefimiz her maçı kazanmak. Napoli'ye karşı 4 puan almak önemli bir olay. Kalan maçlarımızı kazanıp tur atlamak istiyoruz. Hayalini kurduğum camiaya geldim. Şampiyonluk için yarışmak istiyorum. Büyük bir taraftarımız var. Uzun yıllar Beşiktaş'ta oynamak istiyorum."
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 17:52
- ''Allah kimseye böyle bir evlat vermesin''
Toplam 1
Yorum
alper amin
- Prim ne kadar olacak?
Toplam 5
Yorum
ZaZa Prim ney ya. ALLAH aşkına,,,,tamam diyelim prim var,, kaybedilen ve berabere biten maçlardan, bu defa yönetim futbolculardan para kessin dimi,,, eee kazanılan maç olursa ,,kaybettiğin veya berabere kaldığın Zaman'da yönetim para kessin,, o Zaman bak bakalım ayak topuna. Kafa ile gırerler,, Şenol hocanın. Bır lafı var ,diyorki,, eskiden açlar oynardı parası olan izlerdi,, şimdi ise,, parası olan oynuyor aç olan izliyor,,
- Eric Gerets üzdü
Toplam 4
Yorum
Sefere Allah şifa versin.
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