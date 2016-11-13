 Gökhan imza gününde – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Gökhan imza gününde

    Gökhan imza gününde
    'ın tecrübeli yıldızı , bugün imza gününde siyah-beyazlı taraftarlarla buluşacak. Gökhan, saat 15.00'te Ümraniye Meydan AVM Kartal Yuvası'nda imza günü düzenleyecek.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:13
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