Beşiktaş'tan Serdar'a mesaj var!
Beşiktaş Kulübü, sağ diz ekleminde çıkık meydana gelen ve ameliyat edilen Bursasporlu futbolcu Serdar Kurtuluş için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, geçen sezon siyah-beyazlı takımın kadrosunda bulunan Serdar Kurtuluş için, "Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaşımızın formasını giyen, Bursaspor'da kariyerini sürdüren Serdar Kurtuluş'un ciddi bir sakatlık geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Serdar Kurtuluş ve Bursaspor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, oyuncuya acil şifalar temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 17:53
- ''Allah kimseye böyle bir evlat vermesin''
Toplam 1
Yorum
alper amin
- Prim ne kadar olacak?
Toplam 5
Yorum
ZaZa Prim ney ya. ALLAH aşkına,,,,tamam diyelim prim var,, kaybedilen ve berabere biten maçlardan, bu defa yönetim futbolculardan para kessin dimi,,, eee kazanılan maç olursa ,,kaybettiğin veya berabere kaldığın Zaman'da yönetim para kessin,, o Zaman bak bakalım ayak topuna. Kafa ile gırerler,, Şenol hocanın. Bır lafı var ,diyorki,, eskiden açlar oynardı parası olan izlerdi,, şimdi ise,, parası olan oynuyor aç olan izliyor,,
- Eric Gerets üzdü
Toplam 4
Yorum
Sefere Allah şifa versin.
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