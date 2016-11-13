Beşiktaş'tan Serdar'a mesaj var!

Beşiktaş Kulübü, sağ diz ekleminde çıkık meydana gelen ve ameliyat edilen Bursasporlu futbolcu Serdar Kurtuluş için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, geçen sezon siyah-beyazlı takımın kadrosunda bulunan Serdar Kurtuluş için, "Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaşımızın formasını giyen, Bursaspor'da kariyerini sürdüren Serdar Kurtuluş'un ciddi bir sakatlık geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Serdar Kurtuluş ve Bursaspor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, oyuncuya acil şifalar temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.