Vural: Gomez gelecek!

Teknik direktör Yılmaz Vural, Mario Gomez'in devre arası ya da yeni sezonda Beşiktaş forması giyeceğini söyledi.

Vural, "Hem yönetim, hem teknik heyet hem de taraftarlar Gomez'e soğuk değil. Alman oyuncu da 'sıcak' yaklaşırsa, bu transferin gerçekleşmesi hiç zor olmaz" dedi.