 Vural: Gomez gelecek! – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Vural: Gomez gelecek!

    Vural: Gomez gelecek!

    Teknik direktör Yılmaz Vural, 'in devre arası ya da yeni sezonda Beşiktaş forması giyeceğini söyledi.

    Vural, "Hem yönetim, hem teknik heyet hem de taraftarlar Gomez'e soğuk değil. Alman oyuncu da 'sıcak' yaklaşırsa, bu transferin gerçekleşmesi hiç zor olmaz" dedi.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:19
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