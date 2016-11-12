Vural: Gomez gelecek!
Teknik direktör Yılmaz Vural, Mario Gomez'in devre arası ya da yeni sezonda Beşiktaş forması giyeceğini söyledi.
Vural, "Hem yönetim, hem teknik heyet hem de taraftarlar Gomez'e soğuk değil. Alman oyuncu da 'sıcak' yaklaşırsa, bu transferin gerçekleşmesi hiç zor olmaz" dedi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tribünün lideri Galatasaray
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sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
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Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
- "Trabzon şehrine bakınca bazıları..."
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alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
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