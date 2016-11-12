Töre ve Sosa dönemez

Beşiktaş'tan ayrılarak West Ham ve Milan'a giden Töre ile Sosa'nın geri dönüş kapıları kapandı. Teknik direktör Güneş'in yönetime verdiği raporda, "Ayrılmak için bu kadar çaba gösteren oyuncuların bize faydası olmayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandığı iddia edildi.