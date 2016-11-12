 Töre ve Sosa dönemez – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Töre ve Sosa dönemez

    Töre ve Sosa dönemez
    Beşiktaş'tan ayrılarak West Ham ve Milan'a giden Töre ile Sosa'nın geri dönüş kapıları kapandı. Teknik direktör Güneş'in yönetime verdiği raporda, "Ayrılmak için bu kadar çaba gösteren oyuncuların bize faydası olmayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:48
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