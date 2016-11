Teklif geldi ama ilgilenmedim

Tolgay Arslan Beşiktaş'ta kalacağını müjdeledi: Beşiktaş ile daha masaya oturmadık. Bence büyük bir görüşme olmayacak. Bir sürpriz çıkmaz. Onlar beni ben de, onları seviyorum. Önceliğim Beşiktaş.

Beşiktaş'ın son haftalarda yıldızı parlayan oyuncusu Tolgay Arslan taraftarlarla bir araya geldi. Vodafone Arena Kartal Yuvası'nda düzenlenen imza gününe katılan Tolgay, siyah Beyazlı taraftarların aldığı lisanslı ürünleri imzaladı. Yıldız oyuncu devre arasına kadar transfer konuşmayacağını belirterek, "Transfer söylentilerini bende duydum ama net olarak ayrıntıya girmek istemiyorum. Devre arasında kadar takımıma yüzde yüzümü vereceğim. Önemli maçlarımız var. Devre arasına kadar bu performansımda devam edeceğim. İlk tercihim Beşiktaş. Ben menajerime de bir transfer teklifi olursa da bana söyleme dedim. Kulübümle iyi anlaşıyorum. Beşiktaş ile daha masaya oturmadık. Bence büyük bir görüşme olmayacak. Sürpriz çıkmaz. Onlar beni, ben de onları seviyorum" diye konuştu. Önemli kulüpler tarafından beğenilmenin ve istenmenin güzel duygular olduğunu belirten Tolgay, şöyle devam etti: "Burada mutlu olduğumu herkes biliyor. Bende duydum beni transfer etmek isteyen başka takımlarda varmış. Şu an takımımla Şampiyonlar Ligi ve lige odaklandım. Yönetim bana transfer konusunda gelirse ben bu duruma karşı açığım. Ama daha çok erken her şey için. Benim önceliğim Beşiktaş'tır. Devre arasında transfer konularıyla alakalı net bir şey söyleyebilirim."



ZOR MAÇLARIMIZ VAR

Tolgay, üst üste zor maçlar oynayacaklarını belirterek, "Bu sezonki performansımızla takım olarak hiç kimseden korkmayacağımızı gösterdik. Burada Vodafone Arena'da rakipler bizden korksun. Taraftarımız her maçta bize müthiş destek veriyor" ifadelerini kullandı.



MiLLi TAKIMI iSTiYORUM

"Ben Türk Milli Takımı'nı istiyorum tabi ki. Birkaç hafta sonra FIFA ile alakalı sonuç açıklanır. Bu konuda pozitif bir yanıt alacağımızı düşünüyorum. Ancak top FIFA'da ve onlar izin verirse oynarım. Alman Futbol Federasyonu ile iletişime geçtik ve onlar bana izin verdi ve serbest bıraktılar. FIFA'nın hayır demesi gibi bir sıkıntı yok. Oradan onay alacağımıza inanıyorum. Birkaç hafta sonra durum netleşir."