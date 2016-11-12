Şişmanoğlu’na ‘izin’ çıkmadı

Şenol Güneş'in Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazmadığı Ömer Şişmanoğlu, Süper Lig takımlarının gözdesi...

Şimdiye kadar Antalya, Rize ve Akhisar başta olmak üzere pek çok takım Ömer'i kiralamak için kapıyı çaldı. Güneş ise Ömer'i kiralamak bir yana üst tura geçilmesi durumunda Ömer'i Devler Ligi kadrosuna yazmak istediğini yönetimle paylaştı, hatta sezon sonunda bitecek sözleşmesinin de yenilenmesini istedi.