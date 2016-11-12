 Şişmanoğlu’na ‘izin’ çıkmadı – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Şişmanoğlu’na ‘izin’ çıkmadı

    Şişmanoğlu’na ‘izin’ çıkmadı

    Şenol Güneş'in Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazmadığı , Süper Lig takımlarının gözdesi...

    Şimdiye kadar Antalya, Rize ve Akhisar başta olmak üzere pek çok takım Ömer'i kiralamak için kapıyı çaldı. Güneş ise Ömer'i kiralamak bir yana üst tura geçilmesi durumunda Ömer'i Devler Ligi kadrosuna yazmak istediğini yönetimle paylaştı, hatta sezon sonunda bitecek sözleşmesinin de yenilenmesini istedi.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:15
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