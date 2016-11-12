Şişmanoğlu’na ‘izin’ çıkmadı
Şenol Güneş'in Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazmadığı Ömer Şişmanoğlu, Süper Lig takımlarının gözdesi...
Şimdiye kadar Antalya, Rize ve Akhisar başta olmak üzere pek çok takım Ömer'i kiralamak için kapıyı çaldı. Güneş ise Ömer'i kiralamak bir yana üst tura geçilmesi durumunda Ömer'i Devler Ligi kadrosuna yazmak istediğini yönetimle paylaştı, hatta sezon sonunda bitecek sözleşmesinin de yenilenmesini istedi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 3
Yorum
sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
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Yorum
Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
- "Trabzon şehrine bakınca bazıları..."
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Yorum
alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
Şişmanoğlu’na ‘izin’ çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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