Rakip Alkmaar
Milli maç arasını değerlendirmek isteyen Beşiktaş bugün Hollanda ekibi AZ Alkmaar’ı ağırlıyor. Vodafone Arena’daki maç saat 15.00’te başlıyor
Beşiktaş bugün Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi AZ Alkmaar'la hazırlık maçı yapacak. Milli takım arasını değerlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, rakibini Vodafone Arena'da konuk edecek. Karşılaşma saat 15.00'te başlayacak ve BJK TV'den yayınlanacak. Mücadelenin bilet fiyatları 30 ila 70 TL arasında değişiyor. Teknik direktör Şenol Güneş bugünkü karşılaşmada, sezon başından bu yana fazla forma bulamayan oyuncularına şans verecek.
Milli takımlarda bulunan Tosic, Quaresma, Aboubakar, Cenk Tosun, Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup dışında Caner, Talisca ve Aras da sakatlıkları nedeniyle yer almayacak. Hazırlık karşılaşmasında Atınç, Rhodolfo, Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu gibi oyuncuların dışında U21'den gelen gençlerin de ilk 11'de görev yapacağı ifade edildi.
Milli takımlarda bulunan Tosic, Quaresma, Aboubakar, Cenk Tosun, Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup dışında Caner, Talisca ve Aras da sakatlıkları nedeniyle yer almayacak. Hazırlık karşılaşmasında Atınç, Rhodolfo, Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu gibi oyuncuların dışında U21'den gelen gençlerin de ilk 11'de görev yapacağı ifade edildi.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 3
Yorum
sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
Toplam 13
Yorum
Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
- "Trabzon şehrine bakınca bazıları..."
Toplam 2
Yorum
alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
Rakip Alkmaar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.