Rakip Alkmaar

Milli maç arasını değerlendirmek isteyen Beşiktaş bugün Hollanda ekibi AZ Alkmaar’ı ağırlıyor. Vodafone Arena’daki maç saat 15.00’te başlıyor

Beşiktaş bugün Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi AZ Alkmaar'la hazırlık maçı yapacak. Milli takım arasını değerlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, rakibini Vodafone Arena'da konuk edecek. Karşılaşma saat 15.00'te başlayacak ve BJK TV'den yayınlanacak. Mücadelenin bilet fiyatları 30 ila 70 TL arasında değişiyor. Teknik direktör Şenol Güneş bugünkü karşılaşmada, sezon başından bu yana fazla forma bulamayan oyuncularına şans verecek.



Milli takımlarda bulunan Tosic, Quaresma, Aboubakar, Cenk Tosun, Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup dışında Caner, Talisca ve Aras da sakatlıkları nedeniyle yer almayacak. Hazırlık karşılaşmasında Atınç, Rhodolfo, Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu gibi oyuncuların dışında U21'den gelen gençlerin de ilk 11'de görev yapacağı ifade edildi.