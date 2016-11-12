Quaresma’ya Lille kancası
Fransız ekibi Lille, Quaresma'yı takibe aldı. Lille Kulübü'nün başkanı Michel Seydoux birkaç aydır eski futbolcu Gerrard Lopez'le temas halinde ve kulübü ona bırakmayı düşünüyor.
Lopez kulübün başına geçince Luis Campos'u Sportif Direktörlük görevine getirecek. Campos'un ilk hedefi takıma 'karizmatik' bir futbolcu getirmek, peşinde olduğu isim de Quaresma. Bu haber Fransız basınında geniş şekilde yer buldu ancak Portekizli yıldızın İstanbul'dan ayrılmak istemediği detayı da paylaşıldı.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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aslan sayemizde stadlari seyirci görecek kus beyinlilerin
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Bjk1903 GOMEZ GERİ DÖNMELİ.
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Bjk1903 Şenol Güneş Bu İki Oyuncuya Asla Hayır Demez Ben Sanmıyorum böyle bişey diyeceğini.2 side Şenol Güneşin Elinde Parladılar.Dönmesi Müthiş Olr
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