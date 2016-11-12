 Quaresma’ya Lille kancası – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    ’ya Lille kancası

    Quaresma’ya Lille kancası

    Fransız ekibi Lille, 'yı takibe aldı. Lille Kulübü'nün başkanı Michel Seydoux birkaç aydır eski futbolcu Gerrard Lopez'le temas halinde ve kulübü ona bırakmayı düşünüyor.

    Lopez kulübün başına geçince Luis Campos'u Sportif Direktörlük görevine getirecek. Campos'un ilk hedefi takıma 'karizmatik' bir futbolcu getirmek, peşinde olduğu isim de . Bu haber Fransız basınında geniş şekilde yer buldu ancak Portekizli yıldızın İstanbul'dan ayrılmak istemediği detayı da paylaşıldı.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:14
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