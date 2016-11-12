 Korkulan olmadı – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Korkulan olmadı

    Korkulan olmadı

    Beşiktaş'ta sakat oyunculardan gelen haber teknik heyeti memnun etti.

    Necip ve 'in tedavileri tamamlanırken, Talisca tahmin edilenden daha önce sahalara dönebilecek. Yürüyüşlere başlayan Brezilyalı futbolcunun 1.5 ay sonra takımla antrenmanlara başlaması planlanıyor. Devre arası kampında hazır duruma gelecek Talisca, ligin ikinci yarısındaki ilk maçta formasına kavuşacak.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:30
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