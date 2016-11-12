Korkulan olmadı
Beşiktaş'ta sakat oyunculardan gelen haber teknik heyeti memnun etti.
Necip ve Tosic'in tedavileri tamamlanırken, Talisca tahmin edilenden daha önce sahalara dönebilecek. Yürüyüşlere başlayan Brezilyalı futbolcunun 1.5 ay sonra takımla antrenmanlara başlaması planlanıyor. Devre arası kampında hazır duruma gelecek Talisca, ligin ikinci yarısındaki ilk maçta formasına kavuşacak.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rekora gidiyor
Toplam 1
Yorum
aslan sayemizde stadlari seyirci görecek kus beyinlilerin
- Vural: Gomez gelecek!
Toplam 1
Yorum
Bjk1903 GOMEZ GERİ DÖNMELİ.
- Töre ve Sosa dönemez
Toplam 2
Yorum
Bjk1903 Şenol Güneş Bu İki Oyuncuya Asla Hayır Demez Ben Sanmıyorum böyle bişey diyeceğini.2 side Şenol Güneşin Elinde Parladılar.Dönmesi Müthiş Olr
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