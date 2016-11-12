Kartallar 9 eksikle çalıştı
Beşiktaş, Adana maçı hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras, Talisca, Caner Erkin ile milli takımlarda olan Tosic, Quaresma, Aboubakar, Cenk Tosun, Gökhan Gönül ve Oğuzhan katılmadı. U21'in gençleri Eslem Öztürk, Fatih Aksoy, Hamza Küçükköylü, Muhammed Enes Durmuş, Sedat Şahintürk, Sezer Yıldırım ve Oğuzhan Aydoğan ile takımla çalıştı.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 3
Yorum
sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
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Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
- "Trabzon şehrine bakınca bazıları..."
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alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
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