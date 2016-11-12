 Kartallar 9 eksikle çalıştı – Fotomaç – 12 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kartallar 9 eksikle çalıştı

    Kartallar 9 eksikle çalıştı

    , Adana maçı hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

    Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras, Talisca, Caner Erkin ile milli takımlarda olan Tosic, Quaresma, Aboubakar, Cenk Tosun, Gökhan Gönül ve Oğuzhan katılmadı. U21'in gençleri Eslem Öztürk, Fatih Aksoy, Hamza Küçükköylü, Muhammed Enes Durmuş, Sedat Şahintürk, Sezer Yıldırım ve Oğuzhan Aydoğan ile takımla çalıştı.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartallar 9 eksikle çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.