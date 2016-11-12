Kartallar 9 eksikle çalıştı

Beşiktaş, Adana maçı hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras, Talisca, Caner Erkin ile milli takımlarda olan Tosic, Quaresma, Aboubakar, Cenk Tosun, Gökhan Gönül ve Oğuzhan katılmadı. U21'in gençleri Eslem Öztürk, Fatih Aksoy, Hamza Küçükköylü, Muhammed Enes Durmuş, Sedat Şahintürk, Sezer Yıldırım ve Oğuzhan Aydoğan ile takımla çalıştı.