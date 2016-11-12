Defansa Alman panzeri
Beşiktaş yönetimi, stoper mevkiini güçlendirmek için düğmeye bastı Kartal’ın ilk hedefi Bayern Münih’te forma giyen 27 yaşındaki Badstuber.
Yönetici Metin Albayrak'ın önceki gün yaptığı, "Ocak'ta defansa takviye yapacağız" açıklamasının ardından siyah-beyazlıların hedefindeki isim belli oldu: Holger Badstuber. Sırp sol bek Tosic, sezon başından bu yana gösterdiği performansla Beşiktaş taraftarının gönlüne taht kursa da, teknik direktör Güneş stoper mevkiini güçlendirmek için yönetimden ısrarla takviye istiyor. Ersan Gülüm takımdan ayrıldığı günden bu yana sol stoper isteyen Güneş'in bu talebini yönetime bir kez daha ilettiği, siyah-beyazlıların da B. Münih'te görev yapan 27 yaşındaki Badstuber için girişimlere başlayacağı ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ BU SEZON BİTİYOR
Alman yıldızın, Bayern Münih ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Beşiktaş yönetimi bu transfere sıcak bakıyor. Bundesliga temsilcisi, bu sezon sadece 2 maçta görev yapan Badstuber'in sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor. Siyah-beyazlıların da oyuncuyla Ocak ayında bir görüşme yaparak Badstuber ile ön sözleşme imzalaması ve sezon sonunda renklerine bağlaması bekleniyor.
SÖZLEŞMESİ BU SEZON BİTİYOR
Alman yıldızın, Bayern Münih ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Beşiktaş yönetimi bu transfere sıcak bakıyor. Bundesliga temsilcisi, bu sezon sadece 2 maçta görev yapan Badstuber'in sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor. Siyah-beyazlıların da oyuncuyla Ocak ayında bir görüşme yaparak Badstuber ile ön sözleşme imzalaması ve sezon sonunda renklerine bağlaması bekleniyor.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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aslan sayemizde stadlari seyirci görecek kus beyinlilerin
- Vural: Gomez gelecek!
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Bjk1903 GOMEZ GERİ DÖNMELİ.
- Töre ve Sosa dönemez
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Bjk1903 Şenol Güneş Bu İki Oyuncuya Asla Hayır Demez Ben Sanmıyorum böyle bişey diyeceğini.2 side Şenol Güneşin Elinde Parladılar.Dönmesi Müthiş Olr
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