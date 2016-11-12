 Defansa Alman panzeri – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Defansa Alman panzeri

    Defansa Alman panzeri

    Beşiktaş yönetimi, stoper mevkiini güçlendirmek için düğmeye bastı Kartal’ın ilk hedefi Bayern Münih’te forma giyen 27 yaşındaki .

    Yönetici Metin Albayrak'ın önceki gün yaptığı, "Ocak'ta defansa takviye yapacağız" açıklamasının ardından siyah-beyazlıların hedefindeki isim belli oldu: Holger Badstuber. Sırp sol bek Tosic, sezon başından bu yana gösterdiği performansla Beşiktaş taraftarının gönlüne taht kursa da, teknik direktör Güneş stoper mevkiini güçlendirmek için yönetimden ısrarla takviye istiyor. Ersan Gülüm takımdan ayrıldığı günden bu yana sol stoper isteyen Güneş'in bu talebini yönetime bir kez daha ilettiği, siyah-beyazlıların da B. Münih'te görev yapan 27 yaşındaki için girişimlere başlayacağı ifade edildi.

    SÖZLEŞMESİ BU SEZON BİTİYOR
    Alman yıldızın, Bayern Münih ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Beşiktaş yönetimi bu transfere sıcak bakıyor. Bundesliga temsilcisi, bu sezon sadece 2 maçta görev yapan Badstuber'in sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor. Siyah-beyazlıların da oyuncuyla Ocak ayında bir görüşme yaparak Badstuber ile ön sözleşme imzalaması ve sezon sonunda renklerine bağlaması bekleniyor.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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