Beşiktaş, farklı kaybetti!

7. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Olcay Şahan kaleciden sıyrıldı ancak Coutinho, hızlı bir refleksle gole izin vermedi.

15. dakikada AZ Alkmaar golü buldu. Kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Vlaar'ın şutunda top savunmaya çarparak kaleci Utku Yuvakuran'ı yanılttı. Meşin yuvarlakla buluşan Friday, topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

16. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Kerim Frei'ın kaleciden sıyrılarak kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

30. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen topu Marcelo önünde buldu ancak Brezilyalı futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

41. dakikada AZ Alkmaar skoru 2-0 yaptı. Ceza sahasında Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Friday bir kez daha meşin yuvarlağı filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 0-2

Mücadelenin ilk yarısı AZ Alkmaar'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

59. dakikada AZ Alkmaar skoru 3-0 yaptı. Hollanda temsilcisinin sağdan gelişen atağında içeri yapılan ortaya Friday rahat bir pozisyonda vurarak topu filelere gönderdi: 0-3

78. dakikada skor 4-0 oldu. Soldan Friday ile başlayan atakta Tankovic'in savunma arkasına attığı topa hareketlenen Mühren, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-4

88. dakikada Beşiktaş maçtaki tek golünü kaydetti. AZ Alkmaar savunmasını az adamla yakalayan siyah-beyazlılarda Marcelo topu Eslem'e verdi. Genç oyuncu ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Marcelo'ya çıkardı ve Brezilyalı oyuncu topu boş kaleye gönderdi: 1-4

Beşiktaş, hazırlık maçında AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu.





Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Volkan Bayarslan, Kerem Ersoy, Erdem Bayık

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Beck, Marcelo, Atınç Nukan, Adriano (Dk. 46 Fatih Aksoy), Kerim Frei (Dk. 84 Oğuzhan Aydoğan), Necip Uysal (Dk. 36 Muhammet Enes), Gökhan İnler (Dk. 86 Sezer Yıldırım), Olcay Şahan (Dk. 46 Sedat Şahintürk), Tolgay Arslan (Dk. 64 Eslem Öztürk), Hamza Küçükköylü (Dk. 46 Hutchinson)

AZ Alkmaar: Coutinho, Lewis (Dk. 83 Johansson), Vlaar (Dk. 62 Luckassen), Wuytens, Haps (Dk. 63 Hatzidiakos), Rienstra, Seuntjens, Hassani, Mühren, Dos Santos (Dk. 26 Tankovic), Friday

Goller: Dk. 15, 41 ve 59 Friday, Dk. 78 Mühren (AZ Alkmaar), Dk. 88 Marcelo (Beşiktaş)