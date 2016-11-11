 Tosic hepimizi şaşırttı! – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Tosic hepimizi şaşırttı!

    Tosic hepimizi şaşırttı!

    Bu sezonun en iyi transferleri Tosic ve Tolgay’dır. Özellikle Tosic’in performansını kimse tahmin etmiyordu. Talisca ve Aboubakar da iyi.

    Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli yöneticisi Metin Albayrak, yeni sezonunun en iyi transferlerinin Dusko Tosic ve Tolgay Arslan olduğunu söyledi. Geçen sezondan Sosa ve Gomez gibi iki önemli oyuncunun takımdan ayrıldığını ifade eden Albayrak, "Özellikle geçen sezonun ikinci yarısında iyi takım ve birlikteliği sağladık. Yeni arkadaşlar geldiğinde aynı düzeni bekliyorsunuz. Önemli konulardan biri de Oğuzhan'ın uzun süreli sakatlığı vardı, onun yerine Tolgay geldi. Bu sezonun en iyi iki transferi Tosic ve Tolgay'dır. Özellikle Tosic'in performansını kimse tahmin etmiyordu, spor kamuoyunun tamamını şaşırttı diyebiliriz. Talisca ve Aboubakar da istediğimiz özellikte iki oyuncu. Kaliteliler, onları da beğenerek aldık. Her geçen gün daha çok katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. Aboubakar'ın gelişiminin daha iyi olacağını düşünüyoruz. Ayrıca Cenk Tosun ve Ömer var" diye konuştu.

    Beşiktaş'ın her geçen gün iyi oynadığını anlatan Metin Albayrak şöyle devam etti: "Trabzonspor maçındaki ilk yarım saatlik oyun, hayran kalınacak ve geçen sezonki oyun sistemiydi. Daha fazla maç yaparak iyi olacağımızı düşünüyorum. O yolda gidiyoruz."
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:45
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