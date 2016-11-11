 PFDK, Kartal’a ceza yağdırdı – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    PFDK, Kartal’a ceza yağdırdı

    PFDK, Kartal’a ceza yağdırdı
    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a ceza yağdırdı. Kurul, kulübüne Trabzonspor maçında basın toplantısı ve flaş röportajların zamanında yapılmamasından ötürü 30 bin lira para cezası verildiği aktarıldı. Ayrıca kurul, kale arkası Spor Toto Kuzey Alt Tribünü 108 nolu bloğa giriş yapan siyahbeyazlı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir maçlığına bloke edildiğini açıkladı.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:17
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