Mükemmel ikili

Atiba egosu olmayan müthiş oyuncu, müthiş ağabey, müthiş tecrübe. Q7 de Beşiktaş altyapısından yetişmiş gibi formanın hakkını veriyor.

Siyah-beyazlı yönetici Albayrak, takımın iki tecrübeli yabancı oyuncusu Atiba Hutchinson ve Ricardo Quaresma'ya övgüde bulundu. Albayrak, Atiba konusundaki değerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi: "Her şeyden önce insan. Müthiş bir takım oyuncusu, müthiş bir ağabey ve müthiş bir tecrübe. Takımda herkese yardım eden, çok iyi lider. Egosu olmayan, mütevazı bir oyuncu. Bizde olduğu için çok mutluyuz. Hiç zorluk çıkarmadı. Atiba çocukları olmasına rağmen 'Bu ülke ikinci vatanım' dedi."



QUARESMA 'EVİNE' GERİ DÖNDÜ

Quaresma'nın gelmek için kendilerini ikna ettiğini vurgulayan Albayrak, Portekizli oyuncunun başarılı performansı için, "Bu kadarını beklemiyordum, gelmek için bizi ikna etti. Ön yargılı olmamak lazım. 'Ben evime dönmek istiyorum' dedi. Bu bizim için çok önemli kelimeydi. Kulübün altyapısında yetişmiş gibi formanın hakkını veriyor. Taraftar da onu baş tacı yapıyor, hepimiz yapıyoruz" diye konuştu.