Maç hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş yarın Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi AZ Alkmaar'la hazırlık maçı yapacak.

Milli takım arasını değerlendirmek isteyen siyah-beyazlı takım, rakibini Vodafone Arena'da konuk edecek. Karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Beşiktaş - Alkmaar maçı BJK TV'den canlı olarak yayınlanacak.

BİLET FİYATLARI

Bu arada Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, kombine kart sahibi taraftarların AZ Alkmaar maçını kombine kartlarıyla ücretsiz olarak izleyebilecekleri belirtildi.

Beşiktaş - Alkmaar maçı bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 70TL

Kategori 2: 60TL

Kategori 3: 55TL

Kategori 4: 50TL

Kategori 5: 45TL

Kategori 6: 40TL

Kategori 7: 35TL

Kategori 8: 30TL

VIP: 100TL

1903 A-E BLOK: 100TL

1903 B - D BLOK: 110TL

1903 C BLOK: 120TL

AZ Alkmaar karşılaşmasına bilet satın almak isteyen taraftarlar, biletlerini Vodafone Arena bilet satış gişesi, ?www.passo.com.tr internet portalından, N'Kolay satış noktaları ve ?0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alabilecekler