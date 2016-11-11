 Maç hangi kanalda, saat kaçta? – Fotomaç – 11 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Maç hangi kanalda, saat kaçta?

    Maç hangi kanalda, saat kaçta?

    Beşiktaş, lige verilen milli arada Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile hazırlık maçı yapacak. Peki Beşiktaş - Alkmaar maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

    Beşiktaş yarın Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi AZ Alkmaar'la hazırlık maçı yapacak.

    Milli takım arasını değerlendirmek isteyen siyah-beyazlı takım, rakibini Vodafone Arena'da konuk edecek. Karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Beşiktaş - Alkmaar maçı BJK TV'den canlı olarak yayınlanacak.

    BİLET FİYATLARI

    Bu arada Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, kombine kart sahibi taraftarların AZ Alkmaar maçını kombine kartlarıyla ücretsiz olarak izleyebilecekleri belirtildi.

    Beşiktaş - Alkmaar maçı bilet fiyatları şöyle:

    Kategori 1: 70TL
    Kategori 2: 60TL
    Kategori 3: 55TL
    Kategori 4: 50TL
    Kategori 5: 45TL
    Kategori 6: 40TL
    Kategori 7: 35TL
    Kategori 8: 30TL
    VIP: 100TL
    1903 A-E BLOK: 100TL
    1903 B - D BLOK: 110TL
    1903 C BLOK: 120TL

    AZ Alkmaar karşılaşmasına bilet satın almak isteyen taraftarlar, biletlerini Vodafone Arena bilet satış gişesi, ?www.passo.com.tr internet portalından, N'Kolay satış noktaları ve ?0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alabilecekler

    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 15:12
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Maç hangi kanalda, saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.