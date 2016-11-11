Maç hangi kanalda, saat kaçta?
Beşiktaş, lige verilen milli arada Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile hazırlık maçı yapacak. Peki Beşiktaş - Alkmaar maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Beşiktaş yarın Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi AZ Alkmaar'la hazırlık maçı yapacak.
Milli takım arasını değerlendirmek isteyen siyah-beyazlı takım, rakibini Vodafone Arena'da konuk edecek. Karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Beşiktaş - Alkmaar maçı BJK TV'den canlı olarak yayınlanacak.
BİLET FİYATLARI
Bu arada Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, kombine kart sahibi taraftarların AZ Alkmaar maçını kombine kartlarıyla ücretsiz olarak izleyebilecekleri belirtildi.
Beşiktaş - Alkmaar maçı bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1: 70TL
Kategori 2: 60TL
Kategori 3: 55TL
Kategori 4: 50TL
Kategori 5: 45TL
Kategori 6: 40TL
Kategori 7: 35TL
Kategori 8: 30TL
VIP: 100TL
1903 A-E BLOK: 100TL
1903 B - D BLOK: 110TL
1903 C BLOK: 120TL
AZ Alkmaar karşılaşmasına bilet satın almak isteyen taraftarlar, biletlerini Vodafone Arena bilet satış gişesi, ?www.passo.com.tr internet portalından, N'Kolay satış noktaları ve ?0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden alabilecekler
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 15:12
- Fenerbahçe’ye yeni sağ bek
Toplam 4
Yorum
hasan Fenerbahçenin sağ bek ihtiyacı yok Şener var kimse farkında değil
- Kendini yaktı
Toplam 5
Yorum
55 ASK Solda Sow ileride Emenike Sağda Alper oynasın. RVP durumu ilk on birde başlayacak gibi değil Volkan şen de çok top eziyor çabalıyor ama kaybettiği toplar takıma zarar veriyor. Lens oynasaydı derbide görseydik onu harika olurdu umarım yetişir.
- ''45 gün sonra dönerim''
Toplam 1
Yorum
Ertan her şeyin hayırlısı olsun. Mühim olan geç olsun ama güç olmasın. Bu sakatlıklar kadar üzüntü veren sebep azdır sanırım. Aniden şok oluyoruz
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