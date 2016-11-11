 Burak kafa karıştırdı! – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Burak kafa karıştırdı!

    Burak kafa karıştırdı!

    , instagram hesabından Şenol Güneş ile bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşım “ yolunda mı?” yorumlarına neden oldu.

    Yeniden A Milli Takım'a çağrılan Burak Yılmaz, 'dan yaptığı paylaşımla olay yarattı. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra ilk kez aday kadroya davet edilen Burak, çok konuşulacak bir paylaşıma imzasını attı. Fatih Terim'le arasında sorun olduğu iddia edilen golcü oyuncu, Trabzonspor'da oynadığı dönemde teknik direktörlüğünü yaptığı Şenol Güneş'le olan bir fotoğraf paylaştı. Burak'ın yaptığı bu paylaşım, "Beşiktaş yolunda mı?" ve "Fatih Terim'e gönderme mi yapıyor?" sorularını akıllara getirdi. Burak'ın bu paylaşımını Beşiktaşlı Oğuzhan ve Caner de beğendi.

    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 09:16
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