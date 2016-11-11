Beşiktaş'ta Taison bombası!
Şenol Güneş, Shakhtar Donetsk’li top cambazının menajeriyle bizzat görüşerek nabız yokladı. Devre arasında yılın transferi gerçekleşebilir.
Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde doludizgin giden Beşiktaş, ara transferde kadrosunu iyice güçlendirmeye hazırlanıyor. Kartal'ın listesinde 10 isim yer alırken, teknik direktör Şenol Güneş'in ilk tercihinin Shakhtar Donetsk'li Taison Barcellos Freda olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu için, Şenol Güneş bizzat devreye girdi.
Başarılı teknik adam, sezon sonunda Ukrayna ekibiyle sözleşmesi bitecek olan sambacının menajeriyle telefon görüşmesi yaptı. Menajer, Shakhtar'ın para kazanmak için Taison'u devre arasında satmaya hazır olduğunu söyledi. Şenol Güneş'in önümüzdeki günlerde Taison'la görüştükten sonra yönetimin dev transfer için düğmeye basması bekleniyor.
TAİSON KİMDİR
Adı: Taison Barcellos Freda
Doğum tarihi: 13 Ocak 1988
Doğum yeri: Pelotas, Brezilya
Boy: 1.72 m.
Mevki: Sol kanat, orta saha
PROFESYONEL KARİYERİ
Yıl..........................Takım....................Maç....................Gol
2007-10............İnternacional................69.........................9
2010-13.........Metalist Kharkiv..............57........................13
2013-..................Shakhtar...................75........................15
2016-...................Brezilya....................2...........................0
Başarılı teknik adam, sezon sonunda Ukrayna ekibiyle sözleşmesi bitecek olan sambacının menajeriyle telefon görüşmesi yaptı. Menajer, Shakhtar'ın para kazanmak için Taison'u devre arasında satmaya hazır olduğunu söyledi. Şenol Güneş'in önümüzdeki günlerde Taison'la görüştükten sonra yönetimin dev transfer için düğmeye basması bekleniyor.
TAİSON KİMDİR
Adı: Taison Barcellos Freda
Doğum tarihi: 13 Ocak 1988
Doğum yeri: Pelotas, Brezilya
Boy: 1.72 m.
Mevki: Sol kanat, orta saha
PROFESYONEL KARİYERİ
Yıl..........................Takım....................Maç....................Gol
2007-10............İnternacional................69.........................9
2010-13.........Metalist Kharkiv..............57........................13
2013-..................Shakhtar...................75........................15
2016-...................Brezilya....................2...........................0
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 04:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''45 gün sonra dönerim''
Toplam 1
Yorum
Ertan her şeyin hayırlısı olsun. Mühim olan geç olsun ama güç olmasın. Bu sakatlıklar kadar üzüntü veren sebep azdır sanırım. Aniden şok oluyoruz
- Kendini yaktı
Toplam 4
Yorum
KrAlex Sağda Alper Sol kanatta Volken Şen ile çıkılmalıdır. Forvette oynatılırsa RVP arkasında Atıf olarak kadro devam etmelidir.
- Beşiktaş'ta Taison bombası!
Toplam 4
Yorum
Bilinmez Edin viska en dogru tranfer
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