 Beşiktaş'ta Taison bombası! – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    'ta Taison bombası!

    Beşiktaş'ta Taison bombası!

    Şenol Güneş, ’li top cambazının menajeriyle bizzat görüşerek nabız yokladı. Devre arasında yılın transferi gerçekleşebilir.

    'de ve 'nde doludizgin giden Beşiktaş, ara transferde kadrosunu iyice güçlendirmeye hazırlanıyor. Kartal'ın listesinde 10 isim yer alırken, teknik direktör Şenol Güneş'in ilk tercihinin Shakhtar Donetsk'li Taison Barcellos Freda olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu için, Şenol Güneş bizzat devreye girdi.

    Başarılı teknik adam, sezon sonunda Ukrayna ekibiyle sözleşmesi bitecek olan sambacının menajeriyle telefon görüşmesi yaptı. Menajer, Shakhtar'ın para kazanmak için Taison'u devre arasında satmaya hazır olduğunu söyledi. Şenol Güneş'in önümüzdeki günlerde Taison'la görüştükten sonra yönetimin dev transfer için düğmeye basması bekleniyor.

    TAİSON KİMDİR
    Adı:
    Doğum tarihi: 13 Ocak 1988
    Doğum yeri: Pelotas, Brezilya
    Boy: 1.72 m.
    Mevki: Sol kanat, orta saha

    PROFESYONEL KARİYERİ
    Yıl..........................Takım....................Maç....................Gol
    2007-10............İnternacional................69.........................9
    2010-13.........Metalist Kharkiv..............57........................13
    2013-..................Shakhtar...................75........................15
    2016-...................Brezilya....................2...........................0
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:01
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