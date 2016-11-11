Beşiktaş'ta 9 eksik
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Adanaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlı takımda Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve streching çalışmasıyla başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
İdmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ile milli takımlarda olan Dusko Tosic, Ricardo Quaresma, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup katılmadı.
Bu arada, U-21 takımı oyuncularından Eslem Öztürk, Fatih Aksoy, Hamza Küçükköylü, Muhammed Enes Durmuş, Sedat Şahintürk, Sezer Yıldırım ve Oğuzhan Aydoğan, A takımla birlikte antrenmana katıldılar.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te Vodafone Arena'da Hollanda ekiplerinden AZ Alkmaar ile yapacağı özel maçla devam edecek.
İdmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ile milli takımlarda olan Dusko Tosic, Ricardo Quaresma, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup katılmadı.
Bu arada, U-21 takımı oyuncularından Eslem Öztürk, Fatih Aksoy, Hamza Küçükköylü, Muhammed Enes Durmuş, Sedat Şahintürk, Sezer Yıldırım ve Oğuzhan Aydoğan, A takımla birlikte antrenmana katıldılar.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te Vodafone Arena'da Hollanda ekiplerinden AZ Alkmaar ile yapacağı özel maçla devam edecek.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre Çolak pişmanlığı
Toplam 3
Yorum
SALİH EMRE HER ZAMAN İYİ BİR ORTA SAHA VE İLERİ BÖLGE OYUNCUSU İDİ. ONU OYNATMAYARAK YERİNE OYNATTIKLARI İLE SOĞUTULDU. NE YAZIK Kİ DA SATILDI.
- Burak kafa karıştırdı!
Toplam 2
Yorum
Tolga Hocanın hası Şenol Güneştir demek istemiş
- Her şey galibiyet için
Toplam 1
Yorum
Aslan SELCUK-SEMIH VE ZABRY OYNAMASIN MACI KAZANMA SANSIMIZ OLABILIR
Beşiktaş'ta 9 eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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