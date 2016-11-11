Atatürk’ü anıyoruz
Beşiktaş, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 78. yılı dolayısıyla anma mesajı paylaştı. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 78. yılında saygıyla ve minnetle anarken, izinde olduğumuzu yineliyoruz" ifadelerine yer verildi. Dünü çift idmanla geçiren siyah-beyazlılar, sakatlar ve millilerden yoksun çalıştı. U21 takımından; Eslem, Fatih, Hamza, Muhammed Enes, Sedat, Sezer ve Oğuzhan idmana çıktılar.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:21
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