Atatürk’ü anıyoruz

paylaştı.Kulübün resmi internet sitesinde yer alan mesajda, "Cumhuriyetimizinkurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'üvefatının 78. yılında saygıyla ve minnetle anarken,izinde olduğumuzu yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.geçiren siyah-beyazlılar, sakatlar ve millilerdenyoksun çalıştı.Eslem, Fatih, Hamza,Muhammed Enes, Sedat, Sezer ve Oğuzhan idmana çıktılar.