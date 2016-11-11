 Atatürk’ü anıyoruz – Fotomaç – 11 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Atatürk’ü anıyoruz

    Atatürk’ü anıyoruz
    , Büyük Önder 'ün ebediyete intikalinin 78. yılı dolayısıyla anma mesajı paylaştı. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 78. yılında saygıyla ve minnetle anarken, izinde olduğumuzu yineliyoruz" ifadelerine yer verildi. Dünü çift idmanla geçiren siyah-beyazlılar, sakatlar ve millilerden yoksun çalıştı. U21 takımından; Eslem, Fatih, Hamza, Muhammed Enes, Sedat, Sezer ve Oğuzhan idmana çıktılar.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atatürk’ü anıyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.