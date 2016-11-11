''Arena'da yenilmeyiz''
Beşiktaşlı yönetici Albayrak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yönetim olarak Beşiktaş'ta uzun dönemdir yapılamayanları, kısa dönemde gerçekleştirmeyi başardık. Biz söyledik, yaptık. Beklenmedik sakatlıklar oldu, özellikle kanat bölgesinde eksiklik yaşıyoruz. Bir de stoper istiyoruz. Ocak'ta 2 transfer yapabiliriz. Şenol hocanın hepimizle ağabey-kardeş ilişkisi var. Biz kaldığımız süre boyunca uzun vadeli çalışmayı istiyoruz. Sürekli Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı amaçlıyoruz. Uzun vadeli hedefimiz de her daim Avrupa'nın ilk 10 takımı içinde olmak!
Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, göreve geldikleri günden itibaren verdikleri sözleri tutarak başarıya ulaştıklarını söyledi. Uyuyan devi uyandırdıklarının altını ısrarla çizen Albayrak, "Yönetim olarak Beşiktaş'ta uzun dönemdir yapılamayanları kısa dönemde gerçekleştirmeye başladık ve başardık. Biz söyledik ve yaptık" ifadesini kullandı. Her kulübün kendi açısından en iyi olmak isteyeceğini vurgulayan Albayrak, "Bu bir yarış. Bu yarışın içinde en yukarıda olmak istiyoruz ve her sezon şampiyon olmayı arzuluyoruz. Bazen içeriden yıkmaya çalışırlar. Şenol hocamızla ve Ümraniye ile de ilişkilerimiz çok iyi. İşimize baktığımız ve çalıştığımız sürece başka şey bizi ilgilendirmez, devam ediyoruz" diye konuştu.
TAKVİYE YAPACAĞIZ
Devre arasında takıma 1 ya da 2 takviye yapacaklarını açıklayan Albayrak, "Caner Erkin'in sakatlanmasının ardından kanat bölgesinde eksiklik yaşadık. Beklenmedik sakatlıklar oldu, bir de olursa stoper istiyoruz" diye konuştu. Beşiktaş'ın disiplinsiz oyuncuyu tercih etmeyeceğini vurgulayan Metin Albayrak, "Özellikle mevki ve ülkelerimiz var. Belli başlı sorularımız var. Kırmızı ve sarı kart durumlarıyla, sakatlığına bakıyoruz. Yerel yerlerde bilgi almaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
HER DAİM DEVLER LİGİ
Metin Albayrak, Beşiktaş olarak sürekli Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı amaçladıklarını ve Avrupa'nın ilk 10 takımı içinde olmak istediklerini vurguladı. Beşiktaş'ın, sergilediği oyunla Türk futbolunun prestijine de katkı yaptığını kaydeden Albayrak, şunları söyledi: "Herkes artık Beşiktaş'ın ne kadar yukarıda olduğunu, maçlarımızı izlediğini anlatıyor. Biz her daim Şampiyonlar Ligi'nde olmayı istiyoruz. Dünya kulübü olmak istiyorsak orada olmanız lazım. Bunun yolu da her sezon şampiyon olmaktan geçiyor."
ARENA'DA YENİLMEYİZ
Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da başarılı sonuçlara imza atmasıyla ilgili de Albayrak şu yorumu yaptı: "Açılış maçı olan Bursaspor mücadelesini gördükten sonra yanımdaki herkese söyledim. 'Biz burada çok zor kaybederiz.' dedim. Taraftar, atmosfer gerçekten muhteşem, herkes söylüyor. Geçen hafta UEFA'nın üst düzey lisans yetkilileri buradaydı. Napoli karşılaşmasına denk gelmişti. Hayran kaldıklarını söylediler. Vodafone Arena'da bizi zor yenerler."
GÜNEŞ BİZİM BÜYÜĞÜMÜZ
Albayrak, Beşiktaş ile teknik direktör Şenol Güneş isimlerinin yan yana çok iyi oturduğunu söyledi. Güneş'in hayat görüşünün, Beşiktaş gelenekleri ve kültürüne de çok oturduğunu belirten Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zaten hoca yönetici ilişkisinin yanında ağabey-kardeş ilişkisi var. Kendisi bizim büyüğümüz. Hem başkanımız hem yönetimdeki hemen hemen herkesten yaşça büyük. Kaldığımız sürece Şenol hocamızla uzun vadeli çalışmayı arzu ediyoruz. Zamanı geldiğinde oturacağız ve konuşacağız."
-Bu sezon başarılı futboluyla dikkat çeken Tolgay Arslan ile sözleşmemiz devam ediyor. Kendisini bırakmayı düşünmüyoruz.
-Sosa ve Gomez'in geri dönme yolunda resmi olarak bir talepleri olmadı. Biz de onlar için herhangi bir girişimde bulunmadık.
-Oyuncularla bir aile gibiyiz. Sıcak ilişkilerimiz var. Bizde başarının sırrı hocamızın formayı adil ve adaletli dağıtması.
-Adilane düzen, herkesin saygı duyduğu düzendir. Kıskançlıklar, gruplaşmalar olmuyor; bizde öyle oyuncu yok. Biz aileyiz.
-Takımdan ayrılanlar bin pişman. Fernandes halen 'geleyim, geleyim' diyor. Bizden gidenlerin performansları ortada!
TAKVİYE YAPACAĞIZ
Devre arasında takıma 1 ya da 2 takviye yapacaklarını açıklayan Albayrak, "Caner Erkin'in sakatlanmasının ardından kanat bölgesinde eksiklik yaşadık. Beklenmedik sakatlıklar oldu, bir de olursa stoper istiyoruz" diye konuştu. Beşiktaş'ın disiplinsiz oyuncuyu tercih etmeyeceğini vurgulayan Metin Albayrak, "Özellikle mevki ve ülkelerimiz var. Belli başlı sorularımız var. Kırmızı ve sarı kart durumlarıyla, sakatlığına bakıyoruz. Yerel yerlerde bilgi almaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
HER DAİM DEVLER LİGİ
Metin Albayrak, Beşiktaş olarak sürekli Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı amaçladıklarını ve Avrupa'nın ilk 10 takımı içinde olmak istediklerini vurguladı. Beşiktaş'ın, sergilediği oyunla Türk futbolunun prestijine de katkı yaptığını kaydeden Albayrak, şunları söyledi: "Herkes artık Beşiktaş'ın ne kadar yukarıda olduğunu, maçlarımızı izlediğini anlatıyor. Biz her daim Şampiyonlar Ligi'nde olmayı istiyoruz. Dünya kulübü olmak istiyorsak orada olmanız lazım. Bunun yolu da her sezon şampiyon olmaktan geçiyor."
ARENA'DA YENİLMEYİZ
Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da başarılı sonuçlara imza atmasıyla ilgili de Albayrak şu yorumu yaptı: "Açılış maçı olan Bursaspor mücadelesini gördükten sonra yanımdaki herkese söyledim. 'Biz burada çok zor kaybederiz.' dedim. Taraftar, atmosfer gerçekten muhteşem, herkes söylüyor. Geçen hafta UEFA'nın üst düzey lisans yetkilileri buradaydı. Napoli karşılaşmasına denk gelmişti. Hayran kaldıklarını söylediler. Vodafone Arena'da bizi zor yenerler."
GÜNEŞ BİZİM BÜYÜĞÜMÜZ
Albayrak, Beşiktaş ile teknik direktör Şenol Güneş isimlerinin yan yana çok iyi oturduğunu söyledi. Güneş'in hayat görüşünün, Beşiktaş gelenekleri ve kültürüne de çok oturduğunu belirten Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zaten hoca yönetici ilişkisinin yanında ağabey-kardeş ilişkisi var. Kendisi bizim büyüğümüz. Hem başkanımız hem yönetimdeki hemen hemen herkesten yaşça büyük. Kaldığımız sürece Şenol hocamızla uzun vadeli çalışmayı arzu ediyoruz. Zamanı geldiğinde oturacağız ve konuşacağız."
-Bu sezon başarılı futboluyla dikkat çeken Tolgay Arslan ile sözleşmemiz devam ediyor. Kendisini bırakmayı düşünmüyoruz.
-Sosa ve Gomez'in geri dönme yolunda resmi olarak bir talepleri olmadı. Biz de onlar için herhangi bir girişimde bulunmadık.
-Oyuncularla bir aile gibiyiz. Sıcak ilişkilerimiz var. Bizde başarının sırrı hocamızın formayı adil ve adaletli dağıtması.
-Adilane düzen, herkesin saygı duyduğu düzendir. Kıskançlıklar, gruplaşmalar olmuyor; bizde öyle oyuncu yok. Biz aileyiz.
-Takımdan ayrılanlar bin pişman. Fernandes halen 'geleyim, geleyim' diyor. Bizden gidenlerin performansları ortada!
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 09:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ta Taison bombası!
Toplam 4
Yorum
Bilinmez Edin viska en dogru tranfer
- Emre Çolak pişmanlığı
Toplam 4
Yorum
eroğlu Türkiyedeki futbolcular buradaki düzene uyuyor. Yurt dışında ise yeni bir başlangıc ve de ben iyiyim anlayışı, kişiye başarı getiriyor. Keşke yurt dışındaki kafayla Türkiyede de oynayabilseler.
- De Boer geliyor
Toplam 7
Yorum
SALİH BENCE YANLIŞ BİR KARAR OLUR. ZATEN BÖYLE YAPTIĞIMIZ İÇİN HEP GEÇİCİ BAŞARILAR ELDE EDİLİYOR. OYSA GEREKLİ OLAN KALICI BAŞARI.
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