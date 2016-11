''Arena'da yenilmeyiz''

Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak , göreve geldikleri günden itibaren verdikleri sözleri tutarak başarıya ulaştıklarını söyledi. Uyuyan devi uyandırdıklarının altını ısrarla çizen Albayrak, "Yönetim olarak Beşiktaş 'ta uzun dönemdir yapılamayanları kısa dönemde gerçekleştirmeye başladık ve başardık. Biz söyledik ve yaptık" ifadesini kullandı. Her kulübün kendi açısından en iyi olmak isteyeceğini vurgulayan Albayrak, "Bu bir yarış. Bu yarışın içinde en yukarıda olmak istiyoruz ve her sezon şampiyon olmayı arzuluyoruz. Bazen içeriden yıkmaya çalışırlar. Şenol hocamızla ve Ümraniye ile de ilişkilerimiz çok iyi. İşimize baktığımız ve çalıştığımız sürece başka şey bizi ilgilendirmez, devam ediyoruz" diye konuştu.Devre arasında takıma 1 ya da 2 takviye yapacaklarını açıklayan Albayrak, "Caner Erkin'in sakatlanmasının ardından kanat bölgesinde eksiklik yaşadık. Beklenmedik sakatlıklar oldu, bir de olursa stoper istiyoruz" diye konuştu. Beşiktaş'ın disiplinsiz oyuncuyu tercih etmeyeceğini vurgulayan Metin Albayrak, "Özellikle mevki ve ülkelerimiz var. Belli başlı sorularımız var. Kırmızı ve sarı kart durumlarıyla, sakatlığına bakıyoruz. Yerel yerlerde bilgi almaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Metin Albayrak, Beşiktaş olarak sürekli Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı amaçladıklarını vevurguladı. Beşiktaş'ın, sergilediği oyunla Türk futbolunun prestijine de katkı yaptığını kaydeden Albayrak, şunları söyledi: "Herkes artık Beşiktaş'ın ne kadar yukarıda olduğunu, maçlarımızı izlediğini anlatıyor. Biz her daim Şampiyonlar Ligi'nde olmayı istiyoruz.olmak istiyorsak orada olmanız lazım. Bunun yolu dageçiyor."Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da başarılı sonuçlara imza atmasıyla ilgili de Albayrak şu yorumu yaptı: "Açılış maçı olan Bursaspor mücadelesini gördükten sonra yanımdaki herkese söyledim. 'Biz burada çok zor kaybederiz.' dedim. Taraftar, atmosfer gerçekten muhteşem, herkes söylüyor. Geçen hafta UEFA'nın üst düzey lisans yetkilileri buradaydı. Napoli karşılaşmasına denk gelmişti. Hayran kaldıklarını söylediler. Vodafone Arena'da bizi zor yenerler."Albayrak, Beşiktaş ile teknik direktörisimlerinin yan yana çok iyi oturduğunu söyledi. Güneş'in hayat görüşünün, Beşiktaş gelenekleri ve kültürüne de çok oturduğunu belirten Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zaten hoca yönetici ilişkisinin yanındavar. Kendisi bizim büyüğümüz. Hem başkanımız hem yönetimdeki hemen hemen herkesten yaşça büyük. Kaldığımız sürece. Zamanı geldiğinde oturacağız ve konuşacağız."-Bu sezon başarılı futboluyla dikkat çekenile sözleşmemiz devam ediyor. Kendisini bırakmayı düşünmüyoruz.-Oyuncularla bir aile gibiyiz. Sıcak ilişkilerimiz var. Bizde başarının sırrı hocamızın formayı adil ve adaletli dağıtması.-Takımdan ayrılanlar bin pişman. Fernandes halen 'geleyim, geleyim' diyor. Bizden gidenlerin performansları ortada!