''45 gün sonra dönerim''
Gençlerbirliği maçında ayak tarak kemiği kırılan ve ardından ameliyata alınan Talisca, 3 aylık sahalardan uzak kalma süresini yarı yarıya azaltmayı düşünüyor. Brezilyalı, "Bu sene bile bitmeden sahalara dönmek istiyorum. Önümüzdeki haftalarda çalışmalara geri dönmeyi umuyorum" yorumunu yaptı.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 03:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ta Taison bombası!
Toplam 4
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Bilinmez Edin viska en dogru tranfer
- Emre Çolak pişmanlığı
Toplam 4
Yorum
eroğlu Türkiyedeki futbolcular buradaki düzene uyuyor. Yurt dışında ise yeni bir başlangıc ve de ben iyiyim anlayışı, kişiye başarı getiriyor. Keşke yurt dışındaki kafayla Türkiyede de oynayabilseler.
- De Boer geliyor
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SALİH BENCE YANLIŞ BİR KARAR OLUR. ZATEN BÖYLE YAPTIĞIMIZ İÇİN HEP GEÇİCİ BAŞARILAR ELDE EDİLİYOR. OYSA GEREKLİ OLAN KALICI BAŞARI.
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