 ''45 gün sonra dönerim'' – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    ''45 gün sonra dönerim''

    ''45 gün sonra dönerim''
    maçında ayak tarak kemiği kırılan ve ardından ameliyata alınan Talisca, 3 aylık sahalardan uzak kalma süresini yarı yarıya azaltmayı düşünüyor. Brezilyalı, "Bu sene bile bitmeden sahalara dönmek istiyorum. Önümüzdeki haftalarda çalışmalara geri dönmeyi umuyorum" yorumunu yaptı.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:52
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