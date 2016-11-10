 ''Taraftar benden nefret etti'' – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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HEPSİ
    10 Kasım 2016, Perşembe
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    ''Taraftar benden nefret etti''

    ''Taraftar benden nefret etti''
    'ta bu sezonun en iyi performans gösteren isimlerinden olan ve taraftarların sevgisini kazanan , Sırp basınına özel açıklamalarda bulundu. Geçen yıl oldukça zorlandığını kaydeden Tosic, şöyle konuştu: Çok fazla problem yaşadım. Sezon başında da kendi kaleme 2 gol attım, taraftarlar benden nefret etti. Bu durumdan ben de memnun değildim, ama sabırlıydım, şansımı bekledim, çok çalıştım. Bu bekleyişim de karşılığını. Benim fedakarlığımı fark ettiler ve şimdi benim için atkılar sallayıp, benim adımın geçtiği şarkılar söylüyorlar.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:25
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