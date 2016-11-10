Kartal’a dev katkı
Beşiktaş, Devler Ligi arenasında mücadele ettiği için şu ana kadar hak ettiği 23 milyon euro’nun 12.5 milyon euro’sunu aldı.
2 GALiBİYET 11.5 MİLYON
Benfica ve Dinamo Kiev ile berabere kalırken deplasmanda devirdiği Napoli'yle Vodafone Arena'da yenişemeyen teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri; kalan Benfica (İstanbul'da) ve Dinamo Kiev (Ukrayna'da) maçlarından 3'er puan çıkarmayı hedefliyor. Alınacak bu iki galibiyet Şampiyonlar Ligi'nde turu da getireceğinden toplam 11.5 milyon euro gelir anlamını da taşıyor.
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:31
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Toplam 10
Yorum
... 40-50 yıldır lafını anlamayıp , bu kadar algı operasyonları yapmanız bizi hiç şaşırtmıyor. Ne kadar sığsınız.
- 10 haftadır gol orucunu bozamadı
Toplam 5
Yorum
bordom yatabare kalmalıydı, n.doye ve sukun forvet özellikleri çok zayıf defans takımı olmammıza rağmen çok gol yiyoruz ofans gücümüzün zayıflığıda buna eklenince sonuç ortaya çıkıyor kanatlara iki oyuncu bulursak muhammet demir bile yeterli olur bu sezon için, forvet dünya futbolunda bile çok kısıtlı ama kanat golcüler bulabiliriz tıpkı jaja, burak ve umut gibi hangisi direkt forvetti ki ama en iyi golcülerimizdi keza fatih tekke ve hami bile kanat forvetlerdi ama leblebi gol atıyorlardı.
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 4
Yorum
FB77 Korkulan oldu
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