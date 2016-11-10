 Kartal’a dev katkı – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Kartal’a dev katkı

    Kartal’a dev katkı

    , Devler Ligi arenasında mücadele ettiği için şu ana kadar hak ettiği 23 milyon euro’nun 12.5 milyon euro’sunu aldı.

    'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, bu kulvarda yer alması sayesinde ciddi anlamda gelir elde ediyor. Oynadığı 4 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, şu ana dek Devler Ligi arenasında verdiği mücadelenin karşılığında 23 milyon euro gibi çok ciddi bir rakamı kasasına koymayı hak etti. Bunun 12.5 milyon euro'sunu UEFA'dan tahsil eden Kartal'ın önünde, sadece performans geliri olarak kazanılabilecek 6 milyon euro daha bulunuyor. Grupta aldığı her puanın karşılığında 500 bin euro kazanan , tur atlarsa 5.5 milyon euro daha almayı garantileyecek.

    2 GALiBİYET 11.5 MİLYON
    ve ile berabere kalırken deplasmanda devirdiği Napoli'yle Vodafone Arena'da yenişemeyen teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri; kalan Benfica (İstanbul'da) ve Dinamo Kiev (Ukrayna'da) maçlarından 3'er puan çıkarmayı hedefliyor. Alınacak bu iki galibiyet Şampiyonlar Ligi'nde turu da getireceğinden toplam 11.5 milyon euro gelir anlamını da taşıyor.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:31
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