 Formayı unuttular – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Formayı unuttular

    Formayı unuttular

    ve 'nde yoğun bir maç trafiği içinde olan 'ta, 4 oyuncu teknik direktör tarafından fazla tercih edilmedi.

    Siyah-beyazlı ekipte transfer olduğu sezondan itibaren sakatlığı dışında kalede yer alan 'in yanı sıra ve , şu ana dek fazla şans bulamazken, ise hiç forma giymedi. 2015- 2016 sezonunun büyük bölümünde görev alan kaleci Tolga Zengin, bu sezon ise 4 resmi maçta görev alabildi. Güneş'in geçen sezon kenardaki kozlarından biri olan Kerim Frei, bu sezon 15 maçlık periyotta 4 karşılaşmada toplam 86 dakika oynadı. Leipzig'den kiralık olarak gelen Atınç Nukan, henüz oynama fırsatı bulamazken; Aras Özbiliz ise şu ana dek sadece Süper Lig'de ilk haftadaki Alanyaspor karşılaşmasında oynama fırsatı yakaladı.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:20
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