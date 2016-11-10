"Devre arasında bir veya iki isim..."

AA muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Albayrak, "Uyuyan devi uyandırdık." diyerek, "Yönetim olarak Beşiktaş'ta uzun dönemdir yapılanmayanları kısa dönemde gerçekleştirmeye başladık ve başardık. Biz söyledik ve yaptık." ifadelerini kullandı.

Her kulübün kendi açısından en iyi olmak isteyeceğini vurgulayan Albayrak, "Bu bir yarış. Bu yarışın içinde en yukarıda olmak istiyoruz ve her sezon şampiyon olmayı arzuluyoruz. Başkan ve yönetim olarak kenetlenmiş durumdayız. Bazen içeriden yıkmaya çalışırlar. Şenol hocamızla ve Ümraniye ile de ilişkilerimiz çok iyi. İşimize bakıyoruz. İşimize baktığımız ve çalıştığımız sürece başka şey bizi ilgilendirmez. Devam ediyoruz." dedi.

- "Transferi düşünüyoruz"

Metin Albayrak, devre arasında bir veya iki transfer yapmayı düşündüklerini dile getirdi.

Caner Erkin'in sakatlanmasının ardından kanat bölgesinde eksiklik yaşadıklarına dikkati çeken Albayrak, "Beklenmedik sakatlıklar oldu. Bir de olursa stoper istiyoruz." diye konuştu.

Forvet bölgesine takviye yapmayı planlamadıklarını kaydeden Albayrak, "Aboubakar'ın gelişiminin daha iyi olacağını düşünüyoruz. Ayrıca Cenk ve Ömer var." değerlendirmesinde bulundu.

- "Vodafone Arena'da bizi zor yenerler"

Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da başarılı sonuçlara imza attığının hatırlatılması üzerine Albayrak, şunları söyledi:

"Açılış maçı olan Bursaspor mücadelesini gördükten sonra yanımdaki herkese söyledim. 'Biz burada çok zor kaybederiz.' dedim. Taraftar, atmosfer gerçekten muhteşem, herkes söylüyor. Geçen hafta UEFA'nın üst düzey lisans yetkilileri buradaydı. Napoli maçına denk gelmişti. Hayran kaldıklarını söylediler. Vodafone Arena'da bizi zor yenerler."

- "Bu sezonun en iyi iki transferi Tosic ve Tolgay"

Takımın şampiyon olduğu 2015-2016'ya göre bu sezon taraftarların arzu ettiği oyunu izleyemediğini gördüklerini kaydeden Albayrak, şunları kaydetti:

"Geçen sezondan Sosa ve Gomez gibi iki önemli oyuncumuz ayrıldı. Özellikle geçen sezonun ikinci yarısında iyi takım ve birlikteliği sağladık. Yeni arkadaşlar geldiğinde aynı düzeni bekliyorsunuz. Talisca ve Aboubakar istediğimiz özellikte iki oyuncu. Kaliteliler, beğenerek aldık. Önemli konulardan biri de Oğuzhan'ın uzun süreli sakatlığı vardı. Onun yerine Tolgay geldi. Bu sezonun en iyi iki transferi Tosic ve Tolgay'dır. Tosic'in performansını kimse tahmin etmiyordu."

Takımın her geçen gün iyi oynadığını anlatan Albayrak, "Trabzonspor maçındaki ilk yarım saatlik oyun hayran kalınacak ve geçen sezonki oyun sistemiydi. Daha fazla maç yaparak iyi olacağımızı düşünüyorum. O yolda gidiyoruz." diye konuştu.

- "Biz bir aileyiz"

Metin Albayrak, kulüp olarak iyi bir aile olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Fikret Orman başkanlığında geldiğimizden bu yana oyuncularla bir aile gibiyiz. Sıcak ilişkilerimiz var. Başkan oyuncular için diyor ya 'hepsi seçilmiş, kaliteli oyuncular.' diye... Bizde başarının sırrı hocamızın formayı adil ve adaletli dağıtması. Kıskançlık olmuyor, öyle olunca herkes 'Necip'in, Metin'in, Hüseyin'in hakkı.' diyor. Adilane düzen herkesin saygı duyduğu düzendir. Kıskançlıklar olmuyor, bilakis yardım oluyor. Ayrıca Türk ile yabancı ayrımı olmadığını düşünüyorum. Gruplaşmalar olmuyor, bizde öyle oyuncu yok."

Beşiktaş'ın disiplinsiz oyuncuyu tercih etmeyeceğini vurgulayan Albayrak, "Özellikle mevki ve ülkelerimiz var. Belli başlı sorularımız var. Kırmızı ve sarı kart durumlarıyla, sakatlığına bakıyoruz. Yerel yerlerde bilgi almaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Güneş ile uzun vadeli çalışmayı düşünüyoruz"

Yönetim kurulu üyesi Metin Albayrak, Beşiktaş ile teknik direktör Şenol Güneş isimlerinin yan yana çok iyi oturduğunu söyledi.

Güneş'in hayat görüşünün Beşiktaş gelenekleri ve kültürüne de çok oturduğunu belirten Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten hoca yönetici ilişkisinin yanında ağabey kardeş ilişkisi var. Kendisi bizim büyüğümüz. Hem başkanımız hem yönetimdeki hemen hemen herkesten yaşça büyük. Kaldığımız sürece Şenol hocamızla uzun vadeli çalışmayı arzu ediyoruz. Zamanı geldiğinde oturacağız ve konuşacağız."

- Hutchinson ve Quaresma'ya övgü

Siyah-beyazlı yönetici, takımın iki tecrübeli yabancı oyuncusu Atiba Hutchinson ve Ricardo Quaresma'ya da övgüde bulundu.

Albayrak, Hutchinson konusundaki değerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi:

"Her şeyden önce insan. Müthiş takım oyuncusu, müthiş ağabey ve müthiş bir tecrübe. Takımda herkese yardım eden, çok iyi lider. Egosu olmayan, müthiş mütevazı bir oyuncu. Bir futbolcuda olması gereken her şey var. Bizde olduğu için çok mutluyuz. Hiç zorluk çıkarmadı. Sezon başında giden oyuncular 'o var, bu var.' dediler. Atiba çocukları olmasına rağmen 'bu ülke ikinci vatanım.' dedi. Hak ederek formasını aldı, kaptanlarımızdan biri."

Quaresma'nın, ikinci Beşiktaş dönemi öncesinde gelmek için kendilerini ikna ettiğini vurgulayan Albayrak, Portekizli oyuncunun başarılı performansını bekleyip beklemediği sorusu üzerine, "Beklemiyordum. Gelmek için bizi ikna etti. İnsanların hayatlarında dönüm noktaları olur. Ön yargılı olmamak lazım. Başkana 'Ben evime dönmek istiyorum.' dedi. Bu çok önemli kelimeydi. Biz de onu yaptık. Kulübün altyapısında yetişmiş gibi formanın hakkını veriyor. Taraftar da onu baş tacı yapıyor, hepimiz yapıyoruz. Böyle oynayan Quaresma'ya kim 'hayır' der." ifadelerini kullandı.

Takımdan ayrılanların pişman olduğuna dikkati çeken Albayrak, "(Quaresma) O da gidip gördü. Fernandes de 'geleyim, geleyim.' diyor. Bizden gidenlerin performansına baktığımızda aşağıda." diye konuştu.

Quaresma'nın futbol kariyeri sonrası Beşiktaş'ta kalma yönünde bir talebi olup olmadığı yönündeki soruya Albayrak, "Oynadığı için paylaşmadık. İdari kadromuzda neden olmasın. Beşiktaş'ın marka değeri açısından da çok önemli. Aynı zamanda Quaresma'nın kariyeri adına da önemli." yanıtını verdi.

- "Avrupa'da ilk 10 içinde olmak istiyoruz"

Metin Albayrak, Beşiktaş olarak sürekli Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı amaçladıklarını ve Avrupa'nın ilk 10 takımı içinde olmak istediklerini vurguladı.

Futbolda ilkleri yapan bir kulüp olduklarını ve bu sezon da "Efendi" sloganıyla yola çıktıklarını anlatan Albayrak, bu sloganın kulübün bütün yaşam felsefesini anlattığını dile getirdi.

Beşiktaş'ın, sergilediği oyunla Türk futbolunun prestijine de katkı yaptığını kaydeden Albayrak, şunları söyledi:

"Herkes artık Beşiktaş'ın ne kadar yukarıda olduğunu, maçlarımızı izlediğini anlatıyor. Biz her daim Şampiyonlar Ligi'nde olmayı istiyoruz. Dünya kulübü olmak istiyorsak orada olmanız lazım. Bunun yolu da her sezon şampiyon olmaktan geçiyor."

Albayrak, bu sezon başarılı futboluyla dikkati çeken Tolgay Arslan ile sözleşmenin sürdüğünü ve kendisini bırakmayı düşünmediklerini ifade etti.

Takımdan ayrılan Jose Sosa ile Mario Gomez'in dönme yönünde talepleri olup olmadığı sorusuna ise Albayrak, "Dönme talepleri olmadı. Bizim de herhangi bir girişimimiz olmadı." yanıtını verdi.