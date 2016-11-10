 Caner’den havuzda yürüyüş – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Caner’den havuzda yürüyüş

    Caner’den havuzda yürüyüş
    Aşil tendonu koptuğu için ameliyat olan ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Caner, havuzda yürüyüş egzersizlerine başladı. Beşiktaş'ın 23 Ekim'de oynadığı Antalyaspor karşılaşmasında sonradan oyuna giren ve aşil tendonu kopan Caner ameliyat olmuştu. Dün sosyal medyadan paylaştığı video ile yürüyüş egzersizlerine başladığını açıkladı. Havuzda yürüyüş egzersizlerini sosyal medyadan paylaşan Caner; "Yürüyüşler başladı hayırlısıyla" ifadesini kullandı.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:26
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