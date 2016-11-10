 Burak Yılmaz'dan olay paylaşım! – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    'dan olay paylaşım!

    Burak Yılmaz'dan olay paylaşım!

    2016 Avrupa Futbol Şampiyonasının ardından yeniden milli takıma çağrılan , Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla dikkatleri çekti.

    'nde cumartesi günü ile karşılaşacak A Milli Takımımızda, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra ilk kez aday kadroya çağrılan sosyal medyada olay yaratacak bir paylaşım yaptı.

    Türkiye Futbol Direktörü 'le arasında sorun olduğuna yönelik iddialar olan yıldız oyuncu, kendisine ait Instagram hesabından, 'da oynadığı dönemde teknik direktörü olan 'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.



    Burak'ın yaptığı bu paylaşım, akıllara ''Fatih Terim'e gönderme mi yapıyor?'' sorusunu getirdi.

    Ayrıca yaz transfer döneminde de adı Beşiktaş ile anılan Burak'ın yaptığı bu paylaşımla ''Eski hocasıyla Beşiktaş'ta tekrar buluşmak mı istiyor'' sorularını da akıllara getirdi.

    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:50
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