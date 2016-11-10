Burak Yılmaz'dan olay paylaşım!
2016 Avrupa Futbol Şampiyonasının ardından yeniden milli takıma çağrılan Burak Yılmaz, Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla dikkatleri çekti.
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde cumartesi günü Kosova ile karşılaşacak A Milli Takımımızda, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra ilk kez aday kadroya çağrılan Burak Yılmaz sosyal medyada olay yaratacak bir paylaşım yaptı.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'le arasında sorun olduğuna yönelik iddialar olan yıldız oyuncu, kendisine ait Instagram hesabından, Trabzonspor'da oynadığı dönemde teknik direktörü olan Şenol Güneş'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Burak'ın yaptığı bu paylaşım, akıllara ''Fatih Terim'e gönderme mi yapıyor?'' sorusunu getirdi.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'le arasında sorun olduğuna yönelik iddialar olan yıldız oyuncu, kendisine ait Instagram hesabından, Trabzonspor'da oynadığı dönemde teknik direktörü olan Şenol Güneş'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Burak'ın yaptığı bu paylaşım, akıllara ''Fatih Terim'e gönderme mi yapıyor?'' sorusunu getirdi.
Ayrıca yaz transfer döneminde de adı Beşiktaş ile anılan Burak'ın yaptığı bu paylaşımla ''Eski hocasıyla Beşiktaş'ta tekrar buluşmak mı istiyor'' sorularını da akıllara getirdi.
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:50
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