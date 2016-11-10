Burak Yılmaz'dan olay paylaşım!







Burak'ın yaptığı bu paylaşım, akıllara ''Fatih Terim'e gönderme mi yapıyor?'' sorusunu getirdi.



Ayrıca yaz transfer döneminde de adı Beşiktaş ile anılan Burak'ın yaptığı bu paylaşımla ''Eski hocasıyla Beşiktaş'ta tekrar buluşmak mı istiyor'' sorularını da akıllara getirdi.