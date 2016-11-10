Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın ısınma koşuları ve açma-germe hareketleriyle başladığı bildirildi. Koordinasyon programı, pas, 5'e 2 top kapma ve orta-şut çalışmalarıyla devam eden idmanın, yarı sahada yapılan çift kale taktik maçla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bir bölümünü izlediği idmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ile milli takımlarda olan Dusko Tosic, Ricardo Quaresma, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup'un katılmadığı aktarıldı.

Beşiktaş 21 Yaş Altı Takımı oyunculardan Eslem Öztürk, Fatih Aksoy, Hamza Küçükköylü, Muhammed Enes Durmuş, Sedat Şahintürk, Sezer Yıldırım ve Oğuzhan Aydoğan'ın, A takım antrenmanında yer aldığı belirtildi.

Beşiktaş, Adanaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK İÇİN SAYGI DURUŞU

Beşiktaş Futbol Takımı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 78. yılı dolayısıyla saygı duruşunda bulundu.

Siyah-beyazlı futbolcular ve teknik ekip, idmandan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.