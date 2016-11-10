Beşiktaş 9 eksikle çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, kontrollü pas, minik kale maç ve yarım sahada çabukluk oyununun yer aldığı taktik çalışması yaptığı bildirildi. Kulübün internet sitesinden verilen bilgide Beşiktaşlı futbolcuların şut çalışmasıyla idmanı sonlandırdığı ifade edildi.

Siyah-beyazlıların sabah antrenmanına sakatlıkları bulunan Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ve milli takımlarda bulunan Dusko Tosic, Ricardo Quaresma, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup katılmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş, 21 yaş altı takımında forma giyen Eslem Öztürk, Fatih Aksoy, Hamza Küçükköylü, Muhammed Enes Durmuş, Sedat Şahintürk, Sezer Yıldırım ve Oğuzhan Aydoğan'ı A takımın antrenmanına dahil etti.

Beşiktaş, bu akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.