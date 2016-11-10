 9 eksikle çalıştılar – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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HEPSİ
    10 Kasım 2016, Perşembe
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    9 eksikle çalıştılar

    9 eksikle çalıştılar
    , maçı hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından dün sabah başladı. Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras, Talisca, Caner Erkin ile milli takımlarda olan Tosic, Quaresma, Aboubakar, Cenk Tosun, Gökhan Gönül ve Oğuzhan katılmadı. Bu arada siyah-beyazlıların genç yıldızı Tolgay Arslan, yarın saat 16.30'da Vodafone Arena Kartal Yuvası mağazasındaki imza gününde taraftarlarla buluşacak.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:18
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