 4x4’lük Kartal – Fotomaç – 10 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    4x4’lük Kartal

    4x4’lük Kartal

    ’ndeki temsilcimiz hız kesmiyor. Polonyalı rakibine 19 sayı fark atan siyah-beyazlılar 4. maçta 4. zaferini elde etti. 15 sayı atan Roll ve 14 sayı atan Stimac yıldızlaştı.

    Beşiktaş Sompo Japan, E Grubu 4. haftasında sahasında Polonya temsilcisi Stelmet Zielona'yı 85-66 yendi. Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan, gruptaki 4. maçını da kazandı. A Spor'dan naklen yayınlanan maçın en skorer oyuncusu formasıyla 15 sayı üreten Roll olurken, Stimac 14, Strawberry 13 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Bu arada A Grubu'ndaki temsilcimiz Banvit ise Yunanistan'da Aris'e 84-78 mağlup olmaktan kurtulamadı.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    4x4’lük Kartal haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.